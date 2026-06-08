Begoña García, secretaria de Estado de Agricultura, en Ibiza: "Las islas no son sólo turismo"

"Estamos hablando de que Balears no es sólo turismo. Debe ser compatible un sector primario fuerte con un sector turístico fuerte". La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, que ha visitado este lunes la cooperativa ganadera Carn&Coop de Ibiza, resume de esta manera la idea sobre la que ha girado la reunión que ha mantenido con el sector: la agricultura y la ganadería también forman parte del modelo económico de Ibiza y Formentera y necesitan rentabilidad, relevo generacional y reconocimiento de sus singularidades. La visita tiene lugar en el Mercat Nou de Ibiza, en la que también participan el conseller balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, junto a representantes de la entidad ganadera.

García Bernal explica que en su visita a la isla, busca "dar visibilidad y conocer la problemática del sector agroganadero de las islas". En el caso de Carn&Coop, destaca su papel como referencia del sector ganadero pitiuso: "Es la cooperativa ganadera más importante ya que une a 21 ganaderos y ocupa 800 hectáreas de Ibiza y es fundamental", remarca. La cooperativa funciona como punto de venta de producto de kilómetro cero y como estructura colectiva para dar salida a producciones locales. "Aquí tenemos microproducciones, y además la unión que crean con las cooperativas les da mucha más fuerza a la hora de comercializar", apunta Joan Simonet, que vincula esta apuesta con la campaña de bonos de producto local impulsada por el Govern balear, dotada con un millón de euros.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet en rueda de prensa en las puertas de Mercat Nou / Vicent Mari

La insularidad, el gran condicionante

Aunque la secretaria de Estado centra su mensaje en que Balears "no puede explicarse sólo desde el turismo", la insularidad aparece, como siempre, como una de las principales reivindicaciones del sector. García afirma que en Ibiza y en el conjunto de Baleares se pide que esta condición pese más en la PAC (Política Agrícola Común), especialmente en aspectos como los pastos, la ganadería extensiva y la recuperación de tierras para la agricultura. Simonet coincide y recuerda que las islas sufren situaciones de "doble y triple insularidad", por lo que considera clave que el Ministerio conozca sobre el terreno la realidad de cooperativas, agricultores y ganaderos.

Un sector estratégico más allá del turismo

Asimismo, García subraya que el sector primario no puede quedar relegado en una Comunidad Autónoma marcada por el peso del turismo y defiende la producción local, la transformación y la comercialización como claves para que el valor añadido permanezca en el territorio. "La producción local genera mucho más que alimentos: genera empleo, conocimiento, actividad económica y oportunidades para quienes quieren construir su futuro aquí", defiende García Bernal.

El conseller de Agricultura, Joan Simonet junto a la secretaria de Agricultura, Begoña García y Vicent Marí durante su visita a la cooperativa Carn&Coop / Vicent Mari

Además, la secretaria de Estado insiste en que el producto local es una ventaja estratégica para territorios insulares como Ibiza. "Producir alimentos cerca de donde se consumen es una fortaleza estratégica. La producción de kilómetro cero, la recuperación de tierras agrícolas y el relevo generacional son claves para fortalecer el sector primario balear", sostiene.

Un tema que García considera relevante es la implicación de los jóvenes con la agricultura, y señala al respecto que "hay jóvenes que quieren incorporarse al sector, innovar, transformar y emprender. Nuestra responsabilidad es que puedan hacerlo con rentabilidad, estabilidad y perspectivas de futuro".

Las líneas rojas de la futura PAC

García Bernal señala "la financiación" como primera línea roja y reclama que los recursos se mantengan, como mínimo, en los niveles actuales. "Queremos que la financiación sea al menos la que existe en el plan estratégico de la PAC actual", afirma. La segunda prioridad es que la PAC conserve una entidad propia. "Queremos que tenga personalidad jurídica propia, que siga siendo una política diferenciada". Como tercera línea roja, apunta a una postura clara del Gobierno: "No estamos de acuerdo con la renacionalización de la PAC, es decir, que el Estado tenga que cofinanciar pagos directos".

Regadío: qué haría falta para avanzar en Ibiza

En cuanto a dotar a la agricultura ibicenca de un sistema de regadío similar al que ya existe en Formentera, señala que "lo primero" son los "proyectos viables, comunidades regantes y agricultores que se quieran comprometer con esa situación de regadíos". Por otro lado, añade que el modelo en las islas debe basarse en el uso "de agua desalada o regenerada".

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, María Begoña García, con medios al finalizar su recorrido en Carn&Coop / Vicent Mari

Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, sitúa el uso del agua regenerada como una de las asignaturas pendientes de la isla. En concreto, se refiere al potencial de infraestructuras como la depuradora de Sa Coma, y a su falta durante muchos años. "Es una asignatura pendiente". "Ahora ya es una realidad y está bombeando agua, se está regando con esta agua, y eso quiere decir que los payeses confían en su calidad", concluye.

En este sentido, Marí considera que el aprovechamiento del agua regenerada puede marcar un antes y un después para el campo ibicenco. "Poder regar con agua regenerada es algo extraordinario, yo diría que histórico, porque es una manera de evitar que toda esa agua que se depura acabe en el mar", afirma.

Por último, Marí aprovecha la visita para trasladar a la secretaria de Estado la importancia del reconocimiento de las razas autóctonas de Ibiza, una reivindicación que, según apunta, permite reconocer "particularidades y una realidad propia" de la isla.