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Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso

Un hombre de nacionalidad colombiana ha caído al vacío desde el séptimo piso del edificio Tánit

El joven se precipita al vacío.

El joven se precipita al vacío. / D.I.

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Redacción

Los vecinos de Sant Antoni han dejado testimonio gráfico de la impactante caída desde un balcón registrada este lunes a primera hora en el edificio Tánit. A pesar de que todavía eran las 6.30 horas de la mañana, varios residentes grabaron al hombre mientras se precipitaba a la calle, una caída desde un séptimo piso que ha dejado en estado muy grave a su protagonista.

IMÁGENES SENSIBLES: El momento en que un joven se precipita desde el balcón de un edificio en Sant Antoni

IMÁGENES SENSIBLES: El momento en que un joven se precipita desde el balcón de un edificio en Sant Antoni

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Dos horas más tarde de la caída, el hombre, de unos 30 años, ingresó en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con diversas lesiones: traumatismo craneoencefálico muy grave, traumatismo torácico, traumatismo abdominal, fractura de pelvis y politraumatismos graves-

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