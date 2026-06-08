Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso

Los vecinos de Sant Antoni han dejado testimonio gráfico de la impactante caída desde un balcón registrada este lunes a primera hora en el edificio Tánit. A pesar de que todavía eran las 6.30 horas de la mañana, varios residentes grabaron al hombre mientras se precipitaba a la calle, una caída desde un séptimo piso que ha dejado en estado muy grave a su protagonista.

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Dos horas más tarde de la caída, el hombre, de unos 30 años, ingresó en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con diversas lesiones: traumatismo craneoencefálico muy grave, traumatismo torácico, traumatismo abdominal, fractura de pelvis y politraumatismos graves-