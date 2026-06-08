Calles de Ibiza
Atención conductores de Ibiza: varias calles de Sant Antoni cambian de sentido este jueves
La modificación del sentido de circulación en varias vías de es Molí busca agilizar el tráfico y aumentar la seguridad en el núcleo urbano
El Ayuntamiento de Sant Antoni pondrá en marcha este jueves una modificación del sentido de circulaciónen varias calles del núcleo de es Molí con el objetivo de reforzar la seguridad vial y agilizar el tráfico en la zona. La actuación permitirá crear más de 100 nuevas plazas de aparcamiento para coches y motocicletas.
La medida responde a la necesidad de mejorar la ordenación del tráfico y adaptar la red viaria a las necesidades actuales de movilidad de este núcleo urbano. Con esta reorganización, el Consistorio busca facilitar una circulación más segura y eficiente para residentes y visitantes.
Presta atención a la señalización
Los cambios previstos son los siguientes:
- Calle Bella Vista: pasará a tener sentido único hacia la calle Es Vedrà en el tramo comprendido entre la travesía Vista Bella y la calle Es Vedrà.
- Calle Encant: tendrá sentido único hacia la calle Sol Sortint en el tramo comprendido entre las calles Bella Vista y Sol Sortint.
- Travesía Sol Sortint: tendrá sentido único hacia la calle Bella Vista.
- Travesía Vista Bella: tendrá sentido único hacia la calle Retir.
- Calle Retir: pasará a tener sentido único hacia la travesía Sol Sortint desde la calle Encant.
- Calle Es Vedrà: tendrá sentido único hacia la avenida Doctor Fleming desde la calle Vedranell.
- Calle Es Vedrà: recuperará el doble sentido de circulación en el tramo comprendido entre las calles Vedranell y Bella Vista.
- Calle Bonanova: tendrá sentido único hacia la calle Vedranell en el tramo comprendido entre las calles Es Vedrà y Vedranell.
El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía prestar atención a la nueva señalización que instalará en la zona y planificar los desplazamientos con antelación durante los primeros días de aplicación de la medida. Asimismo, el Consistorio agradece la colaboración y comprensión de los vecinos ante unos cambios que pretenden mejorar la movilidad y aumentar la seguridad vial en este barrio.
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