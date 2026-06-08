Arranca la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros: estas son las películas que podrás ver en Ibiza

La Fiesta del Cine arranca este lunes en Ibiza con entradas a 3,50 euros en las salas adheridas a la promoción. La campaña se celebra del 8 al 11 de junio y permite acudir al cine a precio reducido sin necesidad de registrarse ni presentar acreditación previa. En Ibiza participan Multicines Eivissa, en Vila, y Cine Regio, en Sant Antoni. La promoción se aplica a las películas en cartelera de los cines adheridos, aunque la organización recuerda que las sesiones especiales, salas VIP, formatos concretos o la compra por internet pueden estar sujetos a suplementos según las condiciones de cada cine.

Cartelera en Multicines Eivissa

En Multicines Eivissa, la cartelera de esta semana ofrece una programación variada, con comedia española, terror, animación, cine familiar y grandes estrenos internacionales. Entre los títulos que se podrán ver figuran 'Cada día nace un listo', una comedia española; 'Scary Movie', que mezcla terror y humor; 'Todo lo que nunca fuimos', drama romántico también de producción española, y 'Backrooms', una propuesta de terror y thriller.

La oferta se completa con 'The Amazing Digital Circus: The Last Act', película infantil de animación no recomendada para menores de 12 años; 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', nueva entrega del universo galáctico; 'Las ovejas detectives', una propuesta familiar; y 'Michael', drama musical centrado en la figura de Michael Jackson.

Cartelera en Cine Regio

En Sant Antoni, el Cine Regio proyecta esta semana 'He-Man y los Masters del Universo', una aventura fantástica de 140 minutos no recomendada para menores de 12 años. La película recupera la historia del príncipe Adam, que deberá regresar a Eternia y convertirse en He-Man para enfrentarse a las fuerzas de Skeletor. La sala ofrece sesiones a las 18 y a las 20.45 horas, con pases también en versión original subtitulada durante la semana.

Las entradas para la Fiesta del Cine pueden adquirirse tanto en taquilla como a través de los canales habituales de venta online de cada sala.