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Una alfombra de sal por el Corpus en la Marina de Ibiza

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Redacción Ibiza

Las familias de la parroquia de Sant Elm, en el barrio de la Marina de Ibiza, elaboraron este pasado domingo una alfombra de sal tintada con motivo del Corpus Christi. El tapiz efímero llenó de color el entorno del templo, en una iniciativa que ya se ha repetido otros años durante esta celebración.

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