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Alarma por un pequeño incendio en un colchón en un local reconvertido en vivienda en Ibiza

Cuando los bomberos llegaron al inmueble, el fuego ya había sido extinguido

Vehículos del Parque Insular de Bomberos de Ibiza.

Vehículos del Parque Insular de Bomberos de Ibiza. / Bombers Eivissa

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Los Bomberos de Ibiza acudieron esta madrugada a un local comercial reconvertido en vivienda tras recibir el aviso por el incendio de un colchón.

El suceso se produjo sobre las 3.20 horas de este lunes en la calle Quartó de Portmany, número 8, en Ibiza. Hasta el lugar se desplazaron seis bomberos.

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Cuando los efectivos llegaron al inmueble, el fuego ya había sido extinguido, por lo que su intervención se centró en ventilar el espacio afectado por el humo. Afortunadamente, el incidente se saldó sin heridos.

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