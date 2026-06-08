Sucesos
Alarma por un pequeño incendio en un colchón en un local reconvertido en vivienda en Ibiza
Cuando los bomberos llegaron al inmueble, el fuego ya había sido extinguido
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los Bomberos de Ibiza acudieron esta madrugada a un local comercial reconvertido en vivienda tras recibir el aviso por el incendio de un colchón.
El suceso se produjo sobre las 3.20 horas de este lunes en la calle Quartó de Portmany, número 8, en Ibiza. Hasta el lugar se desplazaron seis bomberos.
Cuando los efectivos llegaron al inmueble, el fuego ya había sido extinguido, por lo que su intervención se centró en ventilar el espacio afectado por el humo. Afortunadamente, el incidente se saldó sin heridos.
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003
- Unos huéspedes muy especiales en el Aquarium de Cap Blanc en Ibiza: las tortugas marinas del nido de es Cavallet
- Ingresada en la UCI una mujer tras un choque frontal entre un coche y una furgoneta en la carretera de Ibiza a Santa Eulària
- Sa Peixateria renace como revulsivo social y cultural del casco antiguo de Ibiza