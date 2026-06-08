Meteorologia
La Aemet advierte de un índice ultravioleta muy alto en Ibiza
La Agencia Estatal de Meteorología recomienda reducir la exposición al sol en las horas centrales del día y proteger la piel y los ojos
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el índice de radiación ultravioleta es ya muy alto en casi toda la Península y Baleares, una situación que también afecta a Ibiza. Según el mapa difundido por la Aemet, previsto para este lunes 8 de junio, Ibiza registra un índice ultravioleta de 9, un valor considerado muy alto. En el conjunto de Baleares, Palma también aparece con un índice 9, al igual que Menorca.
La Aemet recuerda que, con estos niveles de radiación, es importante reducir la exposición al sol durante las horas centrales del día y proteger tanto la piel como los ojos. La recomendación cobra especial relevancia en jornadas de cielo despejado o poco nuboso, cuando la radiación solar incide con más intensidad.
Temperaturas elevadas
El aviso llega en una semana marcada por el ambiente veraniego y temperaturas elevadas para la época en buena parte del país por la entrada de una masa de aire cálido. La radiación ultravioleta alcanza valores muy altos en la mayoría del territorio peninsular y balear, mientras que en Canarias el índice llega incluso a niveles extremos.
La escala de la Aemet sitúa los valores de entre 8 y 10 dentro del nivel muy alto, por lo que se recomienda extremar las precauciones al aire libre, especialmente en playas, piscinas, terrazas y durante la práctica de deporte en las horas de mayor insolación.
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