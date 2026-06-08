Accidentes
Aparcar a la primera y sin pagar zona azul: un coche se estrella contra una rotonda en Ibiza
Se desconocen las causas exactas del siniestro, aunque se baraja la alta velocidad como posible causa del suceso
Un turismo de la marca Hyundai ha quedado empotrado en una rotonda de la carretera de Santa Eulària, en dirección a Ibiza, a la altura del polígono de Ca na Negreta.
Un testigo presencial ha hecho llegar las imágenes a este diario y ha explicado que ha tenido que dar la vuelta a la rotonda para poder confirmar que se trataba de un coche empotrado contra la glorieta: "Me ha parecido ver que le ha saltado el airbag. Un tanto surrealista…".
Aunque por el momento se desconocen las causas, parece ser que el vehículo accedió a la glorieta a una velocidad por encima de lo permitido y acabó subiendose a la zona de grava y jardín de esta. Junto al turismo se encuentra un cono de señalización y una cinta de balizamiento, que delimita la zona y marca el lugar de los hechos.
Las circunstancias en las que se produjo el incidente, así como la posible existencia de heridos o daños materiales de consideración, no han sido confirmadas hasta el momento.
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