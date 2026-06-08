Aparcar a la primera y sin pagar zona azul: un coche se estrella contra una rotonda en Ibiza

Un turismo de la marca Hyundai ha quedado empotrado en una rotonda de la carretera de Santa Eulària, en dirección a Ibiza, a la altura del polígono de Ca na Negreta.

Un testigo presencial ha hecho llegar las imágenes a este diario y ha explicado que ha tenido que dar la vuelta a la rotonda para poder confirmar que se trataba de un coche empotrado contra la glorieta: "Me ha parecido ver que le ha saltado el airbag. Un tanto surrealista…".

Aunque por el momento se desconocen las causas, parece ser que el vehículo accedió a la glorieta a una velocidad por encima de lo permitido y acabó subiendose a la zona de grava y jardín de esta. Junto al turismo se encuentra un cono de señalización y una cinta de balizamiento, que delimita la zona y marca el lugar de los hechos.

Las circunstancias en las que se produjo el incidente, así como la posible existencia de heridos o daños materiales de consideración, no han sido confirmadas hasta el momento.