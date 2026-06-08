Casi un millón de euros en bonos para impulsar el consumo del producto local

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, completa su agenda institucional en Ibiza con la presentación de los Bonos de Producto Local en la Cooperativa Agroeivissa, tras visitar por la mañana la cooperativa ganadera Carn&Coop en el Mercat Nou y participar en la entrega del Premio SIGFITO 2026 a la Cooperativa Agrícola de Santa Eulària, por su trabajo en la recuperación de residuos relacionados con este sector.

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ya ha activado esta campaña, destinada a incentivar la compra de producto agrícola balear y apoyar de forma directa al sector primario local. La iniciativa cuenta con una dotación de 909.250 euros y pone a disposición de los consumidores 90.925 bonos de 10 euros. Cada beneficiario puede acceder a un máximo de 100 euros, repartidos en 10 bonos, que se pueden utilizar aplicando un bono por cada 20 euros de compra en los establecimientos adheridos a esta iniciativa.

Los bonos pueden canjearse hasta el 7 de agosto o hasta agotar su disponibilidad. Como novedad, antes de utilizarlos, los consumidores deben activarlos a través de la plataforma bonosproductolocal.com, donde también pueden consultar los productores y establecimientos participantes.

Una campaña que crece para acercar el producto balear al consumidor

Durante el acto en la Cooperativa Agroeivissa, Simonet ha estado acompañado por el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, y el presidente y el vicepresidente de la cooperativa, Ivan Colomar y Antonio Aguiló, respectivamente. Un dato relevante es que la campaña crece respecto a la edición anterior y alcanza los 139 establecimientos adheridos, 39 más que el año pasado, y 120 productores participantes, 33 más que en 2025.

Imagen de la promoción del bono que fomenta el producto local. / CAIB

"Este año son más los establecimientos y productores que se han sumado a esta iniciativa, que facilita el contacto directo con los consumidores", señala Simonet. El conseller recuerda que esta actuación forma parte del paquete de medidas del Govern para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio. Según destaca, los bonos permiten facilitar la venta a los productores y, al mismo tiempo, ofrecer un descuento a los consumidores.

Por islas, participan seis productores de Ibiza y uno de Formentera (que se incorpora por primera vez a la campaña), 102 de Mallorca y 11 de Menorca. La oferta incluye vino, frutas y hortalizas, aceites y aceitunas, carnes y embutidos, miel, quesos, productos lácteos, frutos secos, pescado y marisco, entre otros productos locales.