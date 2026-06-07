La UIB suspende temporalmente al profesor acusado de maltrato a su bebé

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha anunciado que suspende temporalmente de sus funciones docentes al profesor que se enfrenta a una petición de pena de quince años de prisión por presuntos malos tratos a su bebé de dos meses, que sufrió lesiones muy graves. En un comunicado hecho público hoy la universidad anuncia que la suspensión se ha decidido "de acuerdo con la persona afectada" y a la espera de una sentencia. También mantiene que el profesor ha aportado un informe pericial que concluye que las lesiones que sufrió el pequeño "podrían ser compatibles con una caída accidental".

El juicio contra el profesor se tendría que haber celebrado esta semana. La Fiscalía solicita inicialmente para él una pena de quince años de prisión por cinco delitos de malos tratos y lesiones al bebé, que tuvo que ser ingresado varias veces entre finales de 2023 y principios de 2024 con diversas fracturas, hematomas y microhemorragias.

El informe pericial aportado por el acusado obligó a aplazar el juicio hasta el año que viene.

En un comunicado hecho público hoy, la UIB señala que no ha recibido "ninguna comunicación oficial sobre estos hechos" y, según la información de que disponen, "el pasado 4 de junio se aportó un informe médico pericial que concluye que las lesiones podrían ser compatibles con una caída accidental". La Fiscalía, prosigue la nota, "solicitó tiempo para analizar el contenido de este informe, lo que ha supuesto la suspensión del juicio al mes de abril de 2027".

"Debido a que, como consecuencia de este aplazamiento, no hay una sentencia firme, la UIB, de acuerdo con la persona afectada, ha acordado la suspensión temporal de sus funciones docentes y se ha procedido a sustituirlo en su actividad", afirma el comunicado.

"La Universidad, como suele hacer y es su deber, solicitará la información adecuada y, si corresponde, actuará en consecuencia. La UIB es firme defensora de los valores democráticos y es consciente de la relevancia social que tiene una noticia de este tipo, y es también una institución de derecho público que, como tal, tiene que cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente", concluye la nota oficial.