Un seminarista de Ibiza da la comunión en la misa del papa en Madrid

“Es una alegría y una responsabilidad muy grande”. Con estas palabras, el seminarista Sergio Pamblanco Sánchez, vinculado a la diócesis de Ibiza, expresaba este domingo su emoción antes de participar como ministro de la comunión en la misa presidida por el papa León XIV en la plaza de Cibeles de Madrid y sus alrededores, una celebración multitudinaria con motivo de la festividad del Corpus Christi.

Pamblanco, de 24 años, fue uno de los alrededor de 200 ministros y ministras de comunión asignados al centro cultural Fernán Gómez, en la plaza de Colón, uno de los espacios habilitados por la organización para consagrar parte de las hostias que después se repartieron entre los fieles durante la misa del pontífice.

El seminarista de Ibiza Sergio Pamblanco / Obispado de Ibiza

El joven seminarista, natural de Riba-roja de Túria, en Valencia, y procedente del Seminario La Inmaculada, vivió así una jornada especialmente significativa en su camino vocacional, apenas unos meses después de haber dado otro paso importante en Ibiza.

El pasado 21 de marzo, Pamblanco fue instituido lector y acólito en una celebración presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, en el monasterio de Sant Cristòfol, en Dalt Vila. En la misma ceremonia, el seminarista Jorge Durà fue instituido acólito. Ambos estuvieron acompañados por la comunidad de la parroquia de Santa Cruz.

La institución como lector y acólito forma parte del itinerario de preparación hacia el sacerdocio. El lectorado está vinculado al servicio de la Palabra, mientras que el acolitado supone una mayor participación en el servicio del altar y en la distribución de la comunión.

La presencia de Pamblanco en la misa del Papa se enmarca también en la participación de la diócesis de Ibiza y Formentera en la primera visita de León XIV a España. Más de 60 personas de las Pitiusas han peregrinado este fin de semana a Madrid para encontrarse con el pontífice. Se trata de dos grupos de jóvenes y acompañantes convocados por la Delegación de Infancia y Juventud y por las comunidades del Camino Neocatecumenal en Ibiza, según ha informado el Obispado de Ibiza y Formentera.

Todos ellos participaron en la vigilia de oración con la juventud celebrada en la plaza de Lima, que culminó con una adoración eucarística, y algunos acudieron también a la misa que el Santo Padre ofició este domingo por la mañana en la plaza de Cibeles, dos de los actos más multitudinarios de su visita a España.

Participación del obispo de Ibiza

El obispo de Ibiza participa junto a los demás obispos españoles en buena parte de las celebraciones previstas durante la estancia de León XIV en España. Ribas ha dedicado además su artículo mensual en la revista diocesana Església Eivissa i Formentera a esta primera visita del Papa, que considera una oportunidad para conocer directamente sus enseñanzas y la trascendencia de su magisterio. En ese texto, el prelado ibicenco subraya que el magisterio pontificio supone “apostar porque nuestra vida sea cada vez más justa, más humana y más religiosa”. También recuerda que “la fe en Jesucristo no es solamente enseñanza, es, ante todo, un estilo de vida que se traduce en comprometer toda nuestra existencia con Jesucristo y su Evangelio”.

La singularidad de la jornada comenzó mucho antes de la misa. El centro cultural Fernán Gómez fue reconvertido este domingo de forma provisional en una capilla para la consagración de hostias y para organizar a parte de los ministros de comunión. Desde primera hora de la mañana, los participantes fueron llegando al recinto, donde se les entregaron las cruces de madera que los identificaban para poder desempeñar su función durante la celebración.

Además del Fernán Gómez, también se habilitaron otros puntos para consagrar las formas que se repartieron durante la misa, entre ellos la parroquia de San José, la basílica de Jesús de Medinaceli, la parroquia de San Jerónimo el Real, la parroquia de San Manuel y San Benito y la parroquia de Santa Bárbara.

Según la organización, en la misa presidida por León XIV estaba previsto repartir 460.000 hostias consagradas, con la participación de 500 sacerdotes y 1.800 ministros extraordinarios de la comunión, apoyados por equipos de voluntarios encargados de señalar con paraguas los puntos de distribución.