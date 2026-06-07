Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Absentismo laboralZenón HelgueraPasarela AdlibPremios Cultura Ibiza
instagramlinkedin

Rescatan a una mujer que se estaba ahogando en una playa de Ibiza

Los socorristas han logrado sacarla del agua con vida tras recibir el aviso de una pareja que la ha visto flotando

Vídeo del rescate de una mujer que se estaba ahogando en Platja d'en Bossa

Vídeo del rescate de una mujer que se estaba ahogando en Platja d'en Bossa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fernando de Lama

Fernando de Lama

Ibiza

Socorristas del servicio de playas del Ayuntamiento de Sant Josep han rescatado a primera hora de la tarde de este domingo a una mujer que se estaba ahogando al final de Platja d'en Bossa, en la zona próxima a la Torre de sa Sal Rossa.

Según el testimonio de una bañista que se encontraba en ese momento en la playa, la alerta la ha dado sobre las dos de la tarde una pareja que estaba en una moto de agua, que ha avisado a los socorristas de la playa de que había un cuerpo flotando boca abajo en el mar.

Los profesionales se han desplazado hasta el lugar en una moto acuática y un kayak y han llevado a la mujer hasta la playa, donde ha sido recogida por otros socorristas. Hasta cinco profesionales han participado en el rescate. Al final han logrado sacarla del agua con vida y la han estado atendiendo en la playa, donde la han cubierto con una manta térmica, antes de llevarla hasta un centro sanitario.

"Darles las gracias"

Los testigos han destacado "la rapidez y la eficacia" con la que han actuado los socorristas: "Si no es por ellos puede que no estuviera viva. Hay que felicitarles por su trabajo porque han sido muy muy rápidos y también felicitarse porque haya buenas personas que hayan dado el aviso". "Los socorristas son un colectivo que merece todo nuestro cariño y admiración por el gran trabajo que hacen, así que cuando todo ha terminado hemos ido a dar las gracias al que estaba en el puesto".

Noticias relacionadas y más

En el momento del rescate había bandera amarilla en la playa, que indica que hay que tener precaución, pero no prohíbe el baño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
  2. En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
  3. Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
  4. Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
  5. Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003
  6. Unos huéspedes muy especiales en el Aquarium de Cap Blanc en Ibiza: las tortugas marinas del nido de es Cavallet
  7. Ingresada en la UCI una mujer tras un choque frontal entre un coche y una furgoneta en la carretera de Ibiza a Santa Eulària
  8. Sa Peixateria renace como revulsivo social y cultural del casco antiguo de Ibiza

Rescatan a una mujer que se estaba ahogando en una playa de Ibiza

Un Porsche queda suspendido sobre el guardarraíl tras salirse de la vía en la carretera de Sant Antoni

Un Porsche queda suspendido sobre el guardarraíl tras salirse de la vía en la carretera de Sant Antoni

Rescatada en camilla una mujer en una cala de difícil acceso de Ibiza tras sufrir una incidencia en una rodilla

Una madre trabajadora de Baleares gana el derecho a una ayuda para cuidar a su hijo autista y con discapacidad del 77%

Una madre trabajadora de Baleares gana el derecho a una ayuda para cuidar a su hijo autista y con discapacidad del 77%

La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire más cálido de lo normal esta semana a Ibiza

La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire más cálido de lo normal esta semana a Ibiza

Un seminarista de Ibiza da la comunión en la misa del papa en Madrid

Un seminarista de Ibiza da la comunión en la misa del papa en Madrid

El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que "empobrece" a la población pese al crecimiento

El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que "empobrece" a la población pese al crecimiento

Un solar para imaginar Ibiza con Ses12Naus en Santa Gertrudis

Un solar para imaginar Ibiza con Ses12Naus en Santa Gertrudis
Tracking Pixel Contents