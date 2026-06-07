Rescatan a una mujer que se estaba ahogando en una playa de Ibiza

Socorristas del servicio de playas del Ayuntamiento de Sant Josep han rescatado a primera hora de la tarde de este domingo a una mujer que se estaba ahogando al final de Platja d'en Bossa, en la zona próxima a la Torre de sa Sal Rossa.

Según el testimonio de una bañista que se encontraba en ese momento en la playa, la alerta la ha dado sobre las dos de la tarde una pareja que estaba en una moto de agua, que ha avisado a los socorristas de la playa de que había un cuerpo flotando boca abajo en el mar.

Los profesionales se han desplazado hasta el lugar en una moto acuática y un kayak y han llevado a la mujer hasta la playa, donde ha sido recogida por otros socorristas. Hasta cinco profesionales han participado en el rescate. Al final han logrado sacarla del agua con vida y la han estado atendiendo en la playa, donde la han cubierto con una manta térmica, antes de llevarla hasta un centro sanitario.

"Darles las gracias"

Los testigos han destacado "la rapidez y la eficacia" con la que han actuado los socorristas: "Si no es por ellos puede que no estuviera viva. Hay que felicitarles por su trabajo porque han sido muy muy rápidos y también felicitarse porque haya buenas personas que hayan dado el aviso". "Los socorristas son un colectivo que merece todo nuestro cariño y admiración por el gran trabajo que hacen, así que cuando todo ha terminado hemos ido a dar las gracias al que estaba en el puesto".

En el momento del rescate había bandera amarilla en la playa, que indica que hay que tener precaución, pero no prohíbe el baño.