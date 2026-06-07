Rescates
Rescatada en camilla una mujer en una cala de difícil acceso de Ibiza tras sufrir una incidencia en una rodilla
Bomberos, una ambulancia y Protección Civil de Sant Joan intervinieron para evacuar a la afectada, que se encontraba acompañada por su hija
Una mujer tuvo que ser evacuada en camilla en la zona de es Portitxol en la mañana de este domingo, en el municipio de Sant Joan, después de sufrir una incidencia en una rodilla mientras caminaba junto a su hija.
Según la información trasladada por Protección Civil de Sant Joan, la afectada, que lleva una prótesis en la rodilla, realizó un mal movimiento durante la caminata y sufrió molestias que le impedían continuar por sus propios medios. La alerta movilizó a los servicios de emergencia hasta la cala, una zona de acceso complicado.
Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos, una ambulancia y voluntarios de Protección Civil de Sant Joan. La mujer fue atendida en el lugar y, según las mismas fuentes, se encontraba en buen estado general. Finalmente, los servicios de emergencia procedieron a evacuarla en camilla de forma segura para facilitar su traslado y atención sanitaria. La intervención se desarrolló sin incidencias.
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