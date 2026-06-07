Accidentes
Un Porsche queda suspendido sobre el guardarraíl tras salirse de la vía en la carretera de Sant Antoni
El deportivo tuvo que ser retirado con una grúa pluma en un complejo operativo coordinado por la Guardia Civil de Tráfico
Un coche Porsche Cayman quedó encaramado sobre el guardarraíl tras salirse de la vía en la carretera de Sant Antoni, en la rotonda que da acceso a la discoteca UNVRS. El aparatoso accidente obligó a desplegar un operativo especial para poder retirar el vehículo, que había quedado en una posición de difícil acceso.
El siniestro se produjo durante la tarde del viernes, cuando el deportivo se salió por el margen derecho de la carretera y terminó apoyado sobre el quitamiedos. A la llegada de los servicios de emergencia, el conductor no se encontraba en el interior del coche.
Un operativo con medios especiales
La Guardia Civil de Tráfico se encargó de asegurar la zona y coordinar las labores de retirada. La complejidad de la intervención hizo necesaria la presencia de dos grúas de auxilio en carretera de Grúas Ibiza y, posteriormente, de una grúa pluma para elevar el vehículo y desengancharlo del guardarraíl. El operativo permitió retirar el Porsche sin que se registraran incidencias durante la intervención. Una vez finalizados los trabajos, la vía recuperó la normalidad.
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