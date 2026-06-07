Plásticos, envases y residuos textiles, entre los 47 kilos de residuos retirados de una playa de Santa Eulària

Plásticos, envases, residuos textiles, cuerdas, cajas de fruta, garrafas, botellas y maderas tratadas forman parte de los 47 kilogramos de residuos que se han retirado en la mañana de este domingo en Sòl d’en Serrà, en Santa Eulària, durante una jornada de limpieza ambiental que ha reunidoa 35 personas voluntarias. La acción, organizada por IbizaPreservation en colaboración con el Club Náutico de Santa Eulària y el restaurante Amante Ibiza, se ha celebradocon motivo del Día Mundial de los Océanos, que tiene lugar este 8 de junio.

Durante la actividad, las personas voluntarias han actuado tanto en la zona de bosque como en la playa. En el área forestal se han retirado 22 kilos de plásticos, envases, residuos textiles y otros materiales. En la playa se han recogido 10 kilos de plásticos de diferentes tamaños, cajas de fruta, garrafas, envases y botellas, además de 12 kilos de cuerdas y 3 kilogramos de maderas tratadas.

Concienciar sobre la protección del litoral

Según explican desde la fundación ambiental, el objetivo de la iniciativa es concienciar sobre la necesidad de proteger los ecosistemas marinos y reducir la presencia de residuos en el litoral. La acción se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, promovido por Naciones Unidas para fomentar la conservación y el uso sostenible de mares y océanos.

La jornada también pone el broche final a una semana de actividades educativas y científicas impulsadas por IbizaPreservation y el Club Náutico de Santa Eulària, junto a la Universitat Jaume I (UJI), en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio.

Estas actividades, entre ellas talleres con personal científico y trabajo de campo dirigidos a alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional, forman parte de la campaña 2026 de MarPitius, del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la UJI. Este estudio interdisciplinar pretende diagnosticar el estado ecológico del medio marino pitiuso y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària, Imedea-UIB, el Laboratorio Marino MarLab-Dénia de la Universidad de Alicante y la Fundación Baleària.

"Pasar de la sensibilización a la acción"

“Después de una semana acercando la investigación marina al alumnado de Ibiza a través de la campaña MarPitius, queremos terminar con una actividad abierta a toda la ciudadanía que permita pasar de la sensibilización a la acción. Además de contribuir a mantener limpio nuestro litoral, estas jornadas son una oportunidad para compartir un buen rato, conocer a personas comprometidas con el medio ambiente y reforzar nuestro vínculo con el mar”, ha afirmado Jordi Salewski, coordinador del programa de Economía Circular de IbizaPreservation y responsable de la actividad.

Tras la limpieza, las personas participantes han disfrutado de un café ofrecido por el restaurante Amante Ibiza, que sirve como punto de encuentro para intercambiar impresiones sobre la jornada.

Desde IbizaPreservation, entidad que forma parte de Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera, agradecen la colaboración de todas las personas voluntarias y de las organizaciones que contribuyen al desarrollo de esta jornada de sensibilización ambiental, con un agradecimiento especial a la Asociación de Voluntaris d’Eivissa por su participación y apoyo en la actividad.