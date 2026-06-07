El giro de guion del Ayuntamiento de Ibiza con respecto al aparcamiento de sa Real. El Consistorio ha decidido renunciar al que era uno de sus principales proyectos urbanísticos ante la presión vecinal, que pide más zonas verdes y no un gran aparcamiento en el barrio, que además no les iba a dar mucho servicio al estar privatizado. El Ayuntamiento, que había defendido el proyecto contra viento y marea, dice ahora que seguirá trabajando para buscar alternativas, pero la promesa de Triguero cuando llegó a la alcaldía hace ya tres años de solventar o al menos reducir el problema del aparcamiento en la ciudad parece cada vez más imposible de cumplir.

Llama la atención

Otro gran proyecto que ha levantado controversia es el de la solicitud de una empresa de establecer un circuito de motos acuáticas en la zona de Portinatx, que ha puesto en pie de guerra a vecinos y ecologistas y que cuenta además con la negativa rotunda del Ayuntamiento de Sant Joan desde el primer momento. El Consistorio ha informado desfavorablemente a la solicitud de la empresa para usar el embarcadero de Portinatx y exige al Govern balear que no lo autorice.