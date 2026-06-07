El Informe Fènix alerta de que parte del modelo turístico balear funciona con "salarios subvencionados"

El Informe Fènix carga contra uno de los pilares del actual modelo económico basado en turismo intensivo y mano de obra poco cualificada: los llamados "salarios subvencionados". El documento sostiene que existen sectores económicos donde los salarios son tan bajos que los trabajadores no llegan a generar, mediante impuestos y cotizaciones, recursos suficientes para financiar el coste de los servicios públicos básicos que utilizan.

Aunque el informe analiza el caso catalán, los autores sitúan expresamente a Baleares dentro del mismo patrón económico: territorios con fuerte crecimiento turístico, elevada inmigración y baja evolución de la renta per cápita. El estudio sostiene que esta situación implica una "subvención encubierta" del resto de sectores productivos hacia determinadas actividades económicas de baja productividad.

Los economistas fijan en 29.000 euros brutos anuales el umbral aproximado a partir del cual un empleo deja de estar "altamente subvencionado". Según el documento, cuando un trabajador cobra salarios muy inferiores a esa cifra durante gran parte de su vida laboral, las cotizaciones sociales y los impuestos asociados a su actividad no bastan para cubrir servicios esenciales como sanidad, educación, infraestructuras o pensiones. El informe considera que este fenómeno puede tener cierto sentido en economías con elevado desempleo estructural, ya que permite absorber paro. Sin embargo, sostiene que el problema aparece cuando el crecimiento económico se basa precisamente en expandir masivamente este tipo de ocupaciones de bajo valor añadido.

El turismo de sol y playa, en el centro

El documento apunta directamente al turismo de sol y playa como uno de los principales sectores donde se concentra esta dinámica. Los autores llegan incluso a cuantificar el fenómeno. Según sus cálculos, un hotel turístico de tres estrellas recibe una "subvención implícita" de seis euros por pernoctación. El informe añade además que aproximadamente el 80% del beneficio final de esa subvención acaba en manos de consumidores extranjeros. La tesis del estudio es que una parte importante de la competitividad turística no se sostiene únicamente sobre eficiencia empresarial o productividad, sino también sobre unos costes laborales demasiado bajos respecto al coste estructural que esos trabajadores generan para el conjunto de la sociedad.

El informe vincula directamente este modelo económico con el fuerte crecimiento demográfico registrado en territorios como Baleares durante las últimas décadas. Según los autores, el problema no es únicamente la inmigración o el aumento de población, sino que gran parte de esa expansión se concentra en sectores con baja productividad y salarios reducidos. El documento sostiene que este patrón acaba provocando tensiones crecientes sobre la vivienda, el agua, la energía, las infraestructuras y los servicios públicos, sin traducirse en una mejora equivalente del nivel de vida de la población residente.

Uno de los puntos centrales del informe es que el aumento salarial puede actuar como mecanismo para elevar la productividad de la economía. Los autores defienden que las empresas menos eficientes se ven obligadas a modernizar procesos, automatizar tareas o reorganizarse cuando los costes laborales aumentan. Por ello, el estudio propone elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta frenar el crecimiento de empleos poco cualificados y reducir el peso de actividades económicas de baja productividad. El informe también reclama endurecer la fiscalidad turística, revisar el abuso de los contratos fijos discontinuos y reducir significativamente la capacidad turística para corregir el actual modelo económico.