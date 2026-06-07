El Ibiza Pride arranca en Sant Antoni con música, drags y orgullo junto al mar

La playa de s’Arenal, en Sant Antoni, fue este sábado el escenario del inicio de la programación de Ibiza Pride 2026, que arrancó con una jornada abierta al público marcada por la música, la diversidad y la reivindicación de los derechos LGTBIQ+.

La cita central de la jornada fue la Gala Diversity Celebration, un evento gratuito y al aire libre que reunió actuaciones en directo, sesiones de dj, drags, coreografías y performances junto al mar. La propuesta convirtió la playa en un punto de encuentro para vecinos, visitantes, artistas y participantes del festival, en un ambiente festivo y reivindicativo.

Sobre el escenario participaron Soraya Naoyin, Umen, Amrick Channa, Elvis, Dave Urania, Gorrion Dj, Balibrea, Mikey Slade b2b Andrea Scarpa, Yolanda Crespo y Open Minds, que formaron parte de una programación "pensada para celebrar la diversidad desde distintas expresiones artísticas", según una nota de la organización.

Derecho de todas las personas a vivir sin miedo

El director de Ibiza Pride, Antonio Balibrea, destacó el sentido reivindicativo de todas las actividades incluidas en el programa. “Cada escenario, cada artista y cada actividad de Ibiza Pride forman parte de una misma idea: defender el derecho de todas las personas a vivir y expresarse sin miedo”, señaló durante la jornada.

La programación había comenzado horas antes con 'One Day on the Beach', una propuesta diurna centrada en el bienestar, la convivencia y la conexión con el Mediterráneo. Esta primera parte del día incluyó una comida comunitaria con paella vegetariana elaborada con productos locales, una actividad que buscó fomentar el encuentro entre los asistentes en un ambiente cercano y participativo.

Tras la comida, la jornada continuó con 'Meditasiesta', una experiencia de relajación guiada por Lotus Imane que combinó cuencos tibetanos y yoga en la playa. La actividad dio paso a 'Speed Friendly by Orlander', una dinámica orientada a favorecer la conexión y la convivencia entre los participantes.

Al atardecer, la playa celebró 'Static Dance on the Beach', una propuesta de música y movimiento junto al mar que sirvió como transición hacia la programación nocturna de la Gala Diversity Celebration.

Con esta jornada inaugural, Ibiza Pride 2026 abrió su agenda en Sant Antoni con una combinación de ocio, cultura, bienestar y mensaje reivindicativo. El festival continuará el martes 9 de junio con la charla ‘El Nacimiento del Orgullo’, a cargo de Vicente Torregrosa, en el Casal d’Igualtat de Ibiza.