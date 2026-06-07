Un solar para imaginar Ibiza con Ses12Naus en Santa Gertrudis

Los artistas María José Félix y Rasmus Rosengren Nielsen, miembros del reconocido colectivo artístico danés Superflex, participaron ayer por la tarde en Santa Gertrudis en la presentación pública de la Santa Gertrudis Commission, el nuevo proyecto de arte público impulsado por la Fundación Ses12naus.

Performance con ball payés en un solar de Santa Gertrudis. / Maria Santos

Un solar abierto para toda la comunidad

La iniciativa, anunciada esta semana en el marco del décimo aniversario de la fundación, convertirá un solar de la localidad en un espacio abierto a la comunidad y dedicado a la creación contemporánea. La primera edición se estrenará en el verano de 2027 y estará protagonizada por Superflex, colectivo con base en Copenhague y una amplia trayectoria internacional en intervenciones de gran escala, arte público y proyectos que cruzan arte, activismo y diseño.

Performance de baile en un solar de Santa Gertrudis. / Maria Santos

Primer gesto público del proyecto

La presentación de ayer sirvió como primer gesto público del proyecto, que Ses12naus concibe como una comisión de largo recorrido y con vocación de abrir una conversación entre el arte contemporáneo, el espacio público y la sociedad ibicenca.

Miembros del colectivo artístico junto a vecinos de Santa Gertrudis. / Maria Santos

Superflex, que ya ha iniciado un proceso de investigación en torno a la isla, desarrollará durante los próximos meses la propuesta que verá la luz en 2027. Sus integrantes han destacado su interés por conocer la historia, los ritmos y las comunidades de Ibiza antes de concretar una intervención pensada específicamente para Santa Gertrudis.