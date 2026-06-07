Arte
Un solar para imaginar Ibiza con Ses12Naus en Santa Gertrudis
La Fundación presenta su nuevo proyecto de arte público, que arrancará oficialmente en el verano de 2027 con una intervención del prestigioso colectivo danés Superflex
Los artistas María José Félix y Rasmus Rosengren Nielsen, miembros del reconocido colectivo artístico danés Superflex, participaron ayer por la tarde en Santa Gertrudis en la presentación pública de la Santa Gertrudis Commission, el nuevo proyecto de arte público impulsado por la Fundación Ses12naus.
Un solar abierto para toda la comunidad
La iniciativa, anunciada esta semana en el marco del décimo aniversario de la fundación, convertirá un solar de la localidad en un espacio abierto a la comunidad y dedicado a la creación contemporánea. La primera edición se estrenará en el verano de 2027 y estará protagonizada por Superflex, colectivo con base en Copenhague y una amplia trayectoria internacional en intervenciones de gran escala, arte público y proyectos que cruzan arte, activismo y diseño.
Primer gesto público del proyecto
La presentación de ayer sirvió como primer gesto público del proyecto, que Ses12naus concibe como una comisión de largo recorrido y con vocación de abrir una conversación entre el arte contemporáneo, el espacio público y la sociedad ibicenca.
Superflex, que ya ha iniciado un proceso de investigación en torno a la isla, desarrollará durante los próximos meses la propuesta que verá la luz en 2027. Sus integrantes han destacado su interés por conocer la historia, los ritmos y las comunidades de Ibiza antes de concretar una intervención pensada específicamente para Santa Gertrudis.
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