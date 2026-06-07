Emilio Tena convierte una travesía a nado entre Ibiza y Formentera en un grito de solidaridad por Gaza

El nadador Emilio Tena Dávila, de Biarritz, convirtió este sábado una exigente travesía a nado entre Ibiza y Formentera en un llamamiento urgente de apoyo a la población de Gaza. Bajo el lema '20.000 brazadas, 20.000 oportunidades', el deportista afrontó un reto solidario en aguas abiertas con el objetivo de dar visibilidad y recaudar fondos para la asociación Noor Action.

La travesía, realizada el sábado 6 de junio, cubrió una distancia de 13 kilómetros entre el Cap d’es Falcó, en Ibiza, y Punta Gavina, en Formentera. Tena completó el recorrido sin neopreno y con embarcación de apoyo en un tiempo final de 4 horas, 53 minutos y 12 segundos, marca que pasa a formar parte del ranking de cruces organizados por Ibiza Blue Challenge, según ha informado la organización.

Emilio Tena junto a Ibiza blue challenge, en su travesía. / Juanjo Serra Boned

Más allá del desafío deportivo, la iniciativa nace como una "llamada de atención sobre la situación que atraviesan miles de familias en Gaza, especialmente niños y niñas que han quedado huérfanos en medio de la violencia, así como sobre el trabajo de las organizaciones sociales locales que continúan acompañando a la población en condiciones extremas", destacan los organizadores.

Una travesía entre orillas por los más necesitados

“Mientras yo intentaré llegar a la otra orilla, millones de personas luchan cada día simplemente por resistir y mantener su dignidad. Quisiera que esta travesía sirviera para dar visibilidad, sensibilizar y, si es posible, ayudar”, señala Emilio Tena en el comunicado.

La acción solidaria apoyará el trabajo de Noor Action, una asociación con base en Madrid y vocación internacionalista que trabaja en la defensa de los derechos humanos, la solidaridad internacional, la construcción de paz y la justicia social. La entidad acompaña a personas, familias y comunidades afectadas por la violencia y la exclusión, desde una labor basada en la humanidad, la escucha y el cuidado de los vínculos.

Emilio Tena en su travesía entre Ibiza y Formentera. / Juanjo Serra Boned

En Gaza, Noor está canalizando apoyo para responder a necesidades urgentes de familias afectadas por la guerra. Entre sus líneas de actuación figuran el respaldo a una iniciativa de atención sanitaria vinculada a la población gazatí, a través de Family Doctors Initiative, y el impulso de un proyecto psicosocial con niños y niñas huérfanos.

La campaña busca movilizar a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las redes sociales para que el esfuerzo físico de Tena se traduzca en apoyo real. "La iniciativa invita a colaborar mediante donaciones, pero también a compartir el reto para amplificar su alcance y hacer llegar más lejos su mensaje: nadar para que otros no se hundan", añaden desde la organización.

Las personas interesadas pueden realizar aportaciones a través de la página de eventos de Noor Action, o mediante transferencia a la cuenta de la Asociación Noor.