Bizum Pay llega a Ibiza y Formentera, pero la mayoría de negocios aún no lo conocen

"Los de la restauración tenemos mucha formación, pero sobre el Bizum Pay no nos han informado", comenta Giuseppe di Stefano de la focacceria Es Tancó de la calle Obispo Huix sobre el uso de Bizum Pay para empresas. Este nuevo método de pago que se está empezando a implementar en Ibiza y Formentera, aún a cuentagotas, "tenderá a crecer rápidamente durante las próximas semanas", tal y como vaticina el presidente de la asociación de Comercio de la Pimeef, José Javier Marí Noguera.

Giuseppe Di Stefano en la focacceria Es Tancó. / Vicent Marí

Di Stefano no sabe si Bizum Pay supondrá ningún beneficio para las empresas o si será solo un método de pago más: "Aquí la gente paga mucho con aplicaciones como JustEat o Glovo, poco dinero en efectivo y mucho de las aplicaciones de pago", sigue el joven, que no cree que estas formas de pago tengan "muchos impuestos añadidos". "Tengo que preguntar a mi socio si quiere poner este servicio, aún no sé qué pensará al respecto", afirma Di Stefano, que no cree que sea "muy complicado ponerlo", aunque tampoco está del todo seguro.

"No nos hemos enterado", afirma Alberto, jefe de AimyWater, empresa especializada en servicios de agua de la calle Murcia de Vila sobre si conoce el Bizum Pay. "El banco no nos ha informado al respecto", condensa el técnico. "Con las tarjetas ya cobran mucha comisión, si hay que pagar menos, mejor", resume Alberto, un sentimiento con el que estarán de acuerdo otros comerciantes de la isla.

La tienda AimyWater desde dentro. / Vicent Marí

"Lo tengo de hace un mes"

"Ya lo tengo", explica Verónica, de la tienda Art & Cuines en la calle Obispo Huix: "Lo contraté porque un cliente no podía pagar con efectivo ni con tarjeta y nos pidió si había este formato", cuenta. No hay mucha gente que le haya pedido pagar con este método aún: "La mayoría pagan con tarjeta y lo hemos usado tan solo una vez". "El Bizum Pay lo tenemos de hace un mes", recalca: "Me informé y lo contraté". La contratación asegura que fue "muy fácil": "Yo tengo el gestor de mi banco habitual, lo llamé, le pregunté y me dijo, 'no te preocupes, que te lo activo en el TPV', y fue algo inmediato". Sobre cómo se enteró de que existía esta función comenta que fue el banco el que le envió un correo electrónico.

En torno a las comisiones explica que "funciona igual que Visa, es la misma comisión". Por su experiencia no se cumple la menor tasa de comisión que prometía Bizum Pay. "La verdad es que ahí no conviene tanto, porque cuando lo hace un particular no hay ningún tipo de comisión, pero para las empresas sí que hay: realmente es igual que cuando te pagan con Visa, porque hasta usas el TPV igual". Cree que puede venir bien "para los clientes que no vengan con la tarjeta en ese momento, simplemente tienen que acercar el móvil al TPV, les llega un mensaje que han de aceptar y ya está". La primera ocasión en la que lo iba a utilizar no funcionó, "al final, tampoco se pudo hacer esa operación", pero a posteriori, "con un cliente que es de Sant Antoni, venía un familiar suyo a Ibiza y con esa persona sí que se pudo usar, entonces lo he usado una vez". "La verdad que creo que va a ser una de cada mil, porque el que viene tiene tarjeta siempre o la tiene activada en el móvil", por lo que no supone "tanto cambio", comenta Verónica.

Verónica prepara una bolsa en su tienda. / Vicent Marí

Se lo piensan en algunas tiendas

Lissette Gunckel, de la bisutería Aguamarina, comenta que aún no tiene Bizum Pay, pero que se lo está planteando. "Me he enterado de que existe por las redes sociales. Me suelo enterar de estas cosas a través de Instagram o las noticias de los periódicos", afirma: "Hace un mes que sé que existe, no hace mucho". "Estamos pensando si usarlo, porque tenemos que ir al banco, no tenemos la información, solo sabemos que en nuestra cuenta no tenemos Bizum y hay que ir al banco para ver si nos la pueden activar", sostiene Gunckel.

"La mayoría de gente tiene tarjetas hoy en día, pero por un tema de comodidad creo que quizás lo usen", considera. "A la larga nos van a cobrar comisiones a todos, pero negociaremos las condiciones con el banco", mantiene Gunckel: "Una de las razones principales es el tema de las comisiones cuando pagan con tarjeta, porque al final vas sumando y sumando y eso es dinero que te llevas. Si se puede abaratar el coste para las tiendas muchísimo mejor".

Sobre si alguien les ha pedido pagar con este método afirma que aún no, pero cuenta que "tiempo atrás, sí que alguna vez tuvimos problemas con alguna clienta extranjera a la que no le iba su tarjeta aquí, a lo mejor tenía una American Express y nosotros no tenemos American Express". Entonces, explica que "quería comprar algo, no llevaba efectivo, por lo que se nos complicó y en ese momento, si hubiera existido Bizum, hubiera ido superbién. Al final, perdimos una venta porque no tuvimos cómo gestionar eso". Condensa que "en casos así, va muy bien porque si hay un problema con la tarjeta o lo que sea, pues es otra herramienta que tienes para no perder la venta".

Los que no lo pedirán

Marcos y Daniel, de Muebles Ibiza, explican que a ellos no les hace falta: "El 90% de nuestros cobros son por transferencia", explica Marcos. "Todo el mundo va con lo del bizum y tal, pero no lo hemos activado y creo que no lo haremos, al menos de momento", sigue el joven. "Nosotros tenemos que hacer pedidos y hacemos pocas ventas de 5 ó 6 euros", añade su compañero Daniel. "A mí no me suena ningún cliente que nos lo haya pedido tampoco", cuenta Marcos: "Hasta que no haya gente que nos lo pida, no está previsto se ponga [en la tienda]".

La tienda de muebles Ibiza por fuera. / Vicent Marí

"Estuve en mercadillos como el de Sant Jordi y allí sí que vi que lo usaban, pero no sé si era el Bizum normal o el Bizum Pay de empresa", sostiene Marcos sobre el extendido uso del Bizum "sobre todo entre la juventud". "Hay quienes tienen ventas de 15 ó 20 euros y para ellos sí que puede ser beneficio, pero en esta tienda va todo por encargo para otras empresas y no solemos tener ventas al por menor", justifica el joven. Igualmente, la diferencia entre el Bizum que se usa en transferencias inmediatas y el Bizum Pay para empresas no queda del todo claro. "Ha habido muchos cambios este año, como, por ejemplo, el VeriFactu [programa que envía los tiques y facturas directamente a Hacienda], que hace tiempo que lo tenemos todo preparado, para no ir luego deprisa y corriendo, y ahora no hace falta [se aplazó unos meses]".