El cónsul general de Marruecos en Balears visita el Consell de Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y la consellera Marilina Ribas recibieron ayer al nuevo cónsul general de Marruecos en Balears, Zakaria Balga, para abordar los retos de la comunidad marroquí en la isla y reforzar la cooperación. Al encuentro asistieron también el vicecónsul Emoula Morabit y representantes marroquíes en Ibiza.