Alfonso Rojo, presidente de pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera: "La especulación maligna tiene la culpa de la falta de trabajadores"

Absentismo laboral, altas cargas fiscales, aumento de la burocracia para poder acceder a las ayudas, aumento de los precios de los combustibles y la crisis de vivienda, a la que se han tenido que acostumbrar, son los principales problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas de las Pitiüses. El pasado martes se celebró la Asamblea General de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (Pimeef, por sus siglas en catalán) en la que se expusieron las principales preocupaciones de los empresarios de cara a la temporada de verano de este año.

«Las plantillas están cubiertas casi al 100%», garantizó su presidente, Alfonso Rojo, y aclaró que los empresarios han tenido que adaptar sus horarios de apertura y el reparto de la carga laboral a la nueva realidad de Eivissa. “En cuanto a la crisis de vivienda, no se ha mejorado”, reconoció. Rojo insistió en la “especulación maligna” que merma la capacidad de atraer trabajadores a la isla e hizo hincapié en los realquileres de viviendas, es decir, terceras personas que se lucran especulando con una necesidad básica para la vida. Recalcó que la necesidad de las empresas de ofrecer vivienda a sus trabajadores para poder cubrir sus plantillas ha pasado de ser algo “excepcional” a normalizarse como algo necesario y recordó que no todos los negocios son capaces de ofrecer vivienda. “Un hotel puede ofrecer una habitación, pero un restaurante o un supermercado no”.

Un instante de la Asamblea General celebrada en la sede de PIMEEF / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Rojo centró su discurso, además, en la “altísima carga impositiva”: los empresarios de las islas cada vez se ven obligados a pagar más impuestos sin que necesariamente se aumenten año tras año los beneficios. “Las empresas no tenemos un 20 o un 30% más de volumen de trabajo de un año a otro, pero sin embargo el aumento de la carga fiscal se acerca peligrosamente a esos dígitos”, detalló.

Denunció además sistema de acceso a las ayudas a los empresarios, que anteriormente gestionaba la propia Federación, y que este año la Administración requiere que sean los propios empresarios quienes tengan que solicitar estas ayudas mediante su firma digital. “El empresario tiene suficiente trabajo en su día a día como para tener que presentar documentación”. Califican este cambio de un “error gravísimo” que generará un “escollo importante” a la hora de recibir dichas ayudas directas que suponían hasta un 80% del importe de las mejoras y la modernización de los comercios.

En cuanto aumento del precio de los carburantes derivado de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz, ahora ha de sumársele otra preocupación más: la convocatoria de huelga indefinida de transportistas que UGT ha programado para el próximo lunes 8 de junio. Estas movilizaciones se producen con el objetivo de que el Ministerio reconozca los coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada de los conductores profesionales en este sector debido al alto grado de desgaste físico y mental que acarrea este oficio.

Producto almacenado como para resistir "durante semanas"

Alfonso Rojo quiso dar un mensaje de “tranquilidad” en este sentido y ha asegurado que la isla tiene suficiente producto almacenado como para resistir “durante semanas” sin ayuda exterior. Aun así, ha mostrado preocupación por este paro a nivel nacional, y ha querido incidir en la falta de relevo generacional en el oficio de los transportistas de carreteras. “Vamos a seguir de cerca las movilizaciones. Ahora están las alarmas encendidas, pero no estamos aún en fase de alerta”, puntualizó.

Durante la Asamblea se aprobaron los presupuestos y se debatieron los principales problemas de los empresarios de las islas. / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

En cuanto al absentismo laboral, Rojo cifró las bajas entre un 10 y un 20% de las plantillas, y añadió que algunos empresarios han decidido contratar personal de más para cubrir esas contingencias. “Para una empresa que tenga apenas un 70% de la plantilla cubierta y que tenga al 10% de la plantilla de baja es un problema importantísimo”, recalcó, especialmente en aquellos oficios especializados. Añadió que esto socava la confianza en la plantilla y que contribuye a crear un mal ambiente laboral entre el resto de compañeros que se ven obligados a absorber esa carga extra.