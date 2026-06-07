La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire más cálido de lo normal esta semana a Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de masas de aire más cálido de lo normal para la época durante los primeros días de la semana. El calor se notará especialmente en el centro y sur peninsular y, a partir del jueves, se intensificará y se extenderá a más zonas.

Ibiza afronta una semana marcada por el tiempo estable, la ausencia de lluvias y temperaturas claramente veraniegas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la semana del 8 al 14 de junio, las lluvias serán escasas en el conjunto del país y no se descartan algunas tormentas aisladas en puntos del interior peninsular.

Previsión del tiempo en Ibiza día por día

En el caso concreto de Ibiza, el gráfico de previsión de la Aemet apunta a una semana seca y predominio del sol. Las máximas se moverán entre los 26 y los 29 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 17 y los 18 grados.

El lunes 8 de junio arrancará con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 28 grados, con una mínima de 18. Durante la jornada se espera viento flojo, con rachas de entre 5 y 10 kilómetros por hora, y cielos soleados durante buena parte del día, aunque con algunas nubes al final de la tarde.

El martes 9 y el miércoles 10 se mantendrá la estabilidad, con máximas de 27 grados y mínimas de 18. La previsión apunta a cielos despejados o poco nubosos y viento del este y noreste de unos 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia seguirá siendo nula.

El jueves 11 las temperaturas bajarán ligeramente, con una máxima prevista de 26 grados y una mínima de 18. A partir del viernes volverán a subir: la Aemet prevé 28 grados el día 12 y hasta 29 grados el sábado 13, con mínimas de 17 grados en ambos casos.

La semana pasada Sant Joan alcanzó la temperatura más alta registrada en lo que va de año, 35,5 grados. Desde entonces se han sucedido varios episodios de noches tropicales en las Pitusas pese a que el verano aún no ha comenzado.