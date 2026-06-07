Alfonso Rojo, presidente de Pimeef: "Las empresas de Ibiza estamos sufriendo una pandemia en silencio: la del absentismo laboral"

El mercado laboral en Ibiza está cambiando. La crisis de vivienda que azota las Pitiusas ha reducido el número de trabajadores disponibles. Hacer la temporada en Ibiza ya no sale tan rentable. Muchos temporeros que antaño desembarcaban en la isla han elegido nuevos destinos. Este hecho reduce considerablemente el número de trabajadores disponibles. La ley de la oferta y la demanda también se aplica al mercado laboral: hay menos oferta de trabajadores y cada año se necesitan más. También es cierto que no se pagan los salarios que se pagaban antes de la crisis de 2008. La oferta turística está derivando al sector del lujo. Cada año abren nuevos hoteles, nuevos restaurantes, nuevos bares. El turismo requiere cada vez más trabajadores especializados.

Durante la última Asamblea General de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), hubo un tema recurrente: el absentismo de los empleados. Muchos de los allí presentes recalcaron este punto como uno de los escollos más importantes a la hora de gestionar una empresa. El presidente de la organización empresarial, Alfonso Rojo, señaló: "Desgraciadamente, hemos sufrido una pandemia sanitaria, pero ahora mismo las empresas estamos sufriendo una pandemia en silencio que es la del absentismo laboral".

Bajas injustificadas

Rojo diferencia las bajas justificadas por enfermedad, las derivadas del propio trabajo y aquellas que no se pueden justificar. "El cuerpo humano tiene sus carencias, uno puede tener un resfriado, por supuesto", aclaró. "También puedes tener bajas porque la realidad de tu trabajo está mal planificada o porque no estás dotando de buenas herramientas a tus empleados, y eso hace que haya más lesiones". Pero el presidente de la Federación quiso incidir en aquellas que se basan en "contingencias comunes", un eufemismo que indicaría que los empleados simplemente no se presentan a su puesto de trabajo con excusas que no se basan en la realidad.

Alfonso Rojo cifra el absentismo entre un 10 y un 20 % de las plantillas / Vicent Marí

"Muchas de las casuísticas de las bajas laborales no van asociadas al tipo de trabajo que se hace", enfatizó. Y en cuanto a las bajas por motivos médicos debidamente justificados, Rojo incidió en los tiempos de asignación de turnos con los especialistas de la salud pública: "Si un empleado tuyo está de baja y pide cita para un especialista porque no se encuentra bien y la cita tarda una semana o dos semanas, entonces ya estás KO", se lamentó Rojo.

Un problema crítico con plantillas ajustadas

El presidente de la Pimeef arrojó cifras para contextualizar la problemática que causa el absentismo: "Si tienes unas plantillas sobredimensionadas, es decir, alrededor de un 10 o un 20 % por encima de tus necesidades, en ese caso se nota menos", aclaró. "Pero si a una empresa que tiene el 70 % de la plantilla le sumas unas bajas laborales que, por norma, pueden llegar perfectamente hasta un 10 o un 20% del personal, eso hace que se convierta en un problema importantísimo", agregó.

Insistió en que este problema atraviesa todo tipo de negocios: desde empresas de restauración a empresas de reparto de mercancías. Pero hizo énfasis en aquellas empresas en las que se requiere una mano de obra cualificada. Puso como ejemplo el sector de la mecánica náutica, en el que es más complicado encontrar personal cualificado que esté a la altura de las exigencias diarias del negocio. "Es un problema que las empresas no sabemos cómo atajar", reconoció.

Más carga y peor ambiente laboral

Habló también de cómo afecta el absentismo a la moral del resto de la plantilla. "Socava la confianza de los compañeros. Si la plantilla ya va muy justa y tienes compañeros que no asisten ese día a su puesto de trabajo, al final esto carga al resto". Desde el punto de vista de los empresarios, reconoce que lo que buscan es que es que el trabajador esté "implicado" y que prime un buen ambiente laboral. "Se nota cuando no hay un buen ambiente laboral, y al final la ausencia de un compañero hace que la carga de trabajo recaiga sobre otros". Reconoce que esta carga extra crea asperezas entre la plantilla y contribuye al mal ambiente en el trabajo, algo que termina sufriendo todo el equipo.