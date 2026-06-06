Se vende una villa del siglo XVIII con una campana de capilla original en Ibiza

Una finca mediterránea que data del siglo XVIII ha salido a la venta en Sant Jordi, en el municipio de Sant Josep, por 4.950.000 euros. La propiedad, anunciada en el portal inmobiliario Idealista como una villa de lujo con vistas al mar, conserva elementos arquitectónicos originales y uno de sus rasgos más singulares: una campana de capilla original, que refuerza el carácter histórico de esta casa ibicenca.

La vivienda, situada en lo alto de una colina, ofrece vistas panorámicas de 360 grados sobre el paisaje natural de Ibiza, con perspectivas hacia es Vedrà y Formentera. Según la descripción del anuncio, la finca combina privacidad, arquitectura tradicional mediterránea y una ubicación cercana a algunas de las zonas más cotizadas de la isla.

El inmueble cuenta con 556 metros cuadrados construidos, seis dormitorios y garaje incluido. Actualmente, la propiedad está distribuida en tres residencias independientes, cada una con cocina equipada, salón con chimenea, dos dormitorios y dos baños. Esta configuración permite su uso para una familia extensa, invitados o personal, aunque el anuncio también señala la posibilidad de unir las tres viviendas en una sola residencia de mayor tamaño.

La finca mantiene el carácter tradicional mediterráneo, con grandes ventanales que aportan luz natural y enmarcan las vistas al campo y al mar desde buena parte de las estancias. Su origen en el siglo XVIII y la conservación de elementos originales son dos de los principales reclamos de la propiedad, especialmente la campana de capilla, descrita como un elemento que refleja la historia y autenticidad del inmueble.

Una gran piscina con vistas

En el exterior, la villa dispone de una gran piscina con vistas al paisaje, amplias terrazas y distintas zonas al aire libre pensadas para el descanso, las comidas y la vida social. El entorno natural y la posición elevada de la casa permiten disfrutar de la tranquilidad y de los atardeceres de Ibiza.

La propiedad se encuentra a pocos minutos Es Jondal y el núcleo urbano de Sant Josep. El aeropuerto y la ciudad de Ibiza están, según el anuncio, a unos 15 minutos en coche. Pese a esta ubicación céntrica, la finca se presenta como una vivienda con un alto nivel de privacidad y un entorno silencioso.