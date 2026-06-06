La villa de Formentera inspirada en la Casa Malaparte que inmortalizó Godard

Entre Formentera y Capri hay una pequeña e interesante conexión que reveló este pasado jueves el arquitecto Francisco Rocha Solé (Palafrugell, 1951) en la conferencia ‘Cases de Cine’, organizada por la demarcación pitiusa del Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). El lazo que une a estas dos islas tiene que ver con dos villas. La primera, sobre un acantilado de Capri, es la icónica Casa Malaparte, que retrató Jean-Luc Godard en una de sus películas más emblemáticas, ‘Le Mépris’, ‘El desprecio’, en castellano. La segunda, al borde de otro precipicio, en este caso de la zona de es Cap de Barbaria, la creó, como su residencia de verano, el reconocido diseñador industrial y arquitecto francés Philippe Starck inspirándose precisamente en la mansión que ideó y perteneció al escritor italiano Curzio Malaparte.

Cartel de la película ‘Le Mépris’. / Documentación proporcionada por Francisco Rocha

Como explicó Rocha haciendo referencia a una entrevista publicada en Diario de Ibiza, para el creador de iconos del diseño como la butaca de metacrilato Louis Ghost o el exprimidor Juicy Salif, la Casa Malaparte era «la más bella del mundo». Por eso, quiso rendirle homenaje levantando en Formentera una construcción con grandes escalinatas y color rojo Pompeya, que recuerdan a la mansión de Capri que Godard hizo mundialmente famosa gracias al filme protagonizado por Brigitte Bardot y Michel Piccoli.

La trayectoria de Rocha, entre el cine y la arquitectura

Esta historia que entrelaza Formentera y Capri fue una de las muchas curiosidades que contó en la sede pitiusa del Coaib este arquitecto y docente ya retirado que es un apasionado del séptimo arte desde la adolescencia, cuando comenzó a rodar cortometrajes con sus compañeros de Bachillerato. Él quería dedicarse al cine y comenzó a hacer varios cursillos sobre la materia, pero con 20 años se plegó a los deseos de sus padres, que deseaban fervientemente que hiciera «una carrera de provecho»: arquitectura.

Antes, durante y después de estos estudios universitarios, siguió «tonteando» con el cine y también con la radio y la televisión. «A los 17 años empecé a trabajar como guionista en Radio Juventud en el programa ‘Quisicosas’, como mano derecha del presentador Josep Maria Bachs, y luego me fui con él a ‘Per llogar-hi cadires’, en RNE 4, y a ‘Filiprim’, en TV3», contó Rocha este viernes a Diario de Ibiza.

El proyecto de fin de carrera del arquitecto gerundense, que se estableció en Ibiza con su mujer en 1979, consistió en «el diseño de unos estudios de radio y televisión que se iban a hacer para TVE en Sant Cugat». En las Pitiusas ejerció de arquitecto «de los años 80 a los 90, trabajando por libre», y los últimos 30 años se centró en la docencia, como profesor de dibujo técnico en la Escola d’Art d’Eivissa.

Fue precisamente allí donde conoció a otro docente, Amable Palacios, que es el ‘culpable’ de que empezara a interesarse por las casas de cine, «no aquellas que son lujosas y grandiosas, sino las que se han convertido en coprotagonistas en el séptimo arte». «Amable, que es uno de los que organiza el Cinefòrum Universitari Eivissa en la sede de la UIB en Vila, me invitó hace unos meses a presentar algún largometraje con trasfondo arquitectónico y, a partir de ahí, me entró el gusanillo y empecé a investigar más sobre el tema», relató.

En aquel ciclo, Rocha ya habló de ‘El desprecio’ y del nexo de unión entre la Casa Malaparte y la residencia de verano de Starck en Formentera. En la UIB presentó, además, otra película, ‘Parásitos’, que mencionó en la charla de este jueves.

Curiosidades de ‘Parásitos’

Esta película dirigida por Bong Joon-ho, que «ha cosechado casi 200 premios», retrata la lucha de clases a través de la infiltración de una familia pobre en el hogar de otra adinerada. La lujosa mansión minimalista, que «en la película se dice que ha diseñado un arquitecto famoso, la creó el escenógrafo con el director. Se hicieron dos sets para la planta baja y el sótano, pero para la planta piso se empleó un croma». El oscuro semisótano de los pobres se recreó en otro set, «en un gran tanque de agua, ya que luego se tenía que inundar», apuntó en la conferencia.

Rocha aprovechó para establecer un paralelismo entre Ibiza y la historia que cuenta el multipremiado largometraje surcoreano sobre «ricos, los de arriba, y pobres, los de abajo». «En las casas de las familias acaudaladas de Dalt Vila, cuando llueve, se dice que el agua limpia la atmósfera; sin embargo, los más humildes, que están en la parte baja, en la Marina, cuando caen precipitaciones fuertes, se encuentran con inundaciones», señaló.

Cartel de 'Parásitos' / Material proporcionado por Francisco Rocha

En total, durante las casi dos horas que se prolongó la conferencia, el arquitecto mencionó 23 títulos, entre los que había filmes de terror, suspense, ciencia ficción, comedia y animación. Para hacer la selección, el requisito era que las casas aparecieran en los carteles promocionales de las películas, poniendo en evidencia que son «coprotagonistas» y no un mero escenario que utiliza el director.

Arrancó su intervención hablando de una construcción sumergida en el agua, la de ‘La casa de las profundidades’, de Julien Maury y Alexandre Bustillo. «La construyeron primero y luego la hundieron para poder filmar dentro del agua. La pusieron, por partes, en un gran tanque de 1.250 m2, diez metros de profundidad y con capacidad para seis millones de litros de agua, que se encuentra en Lites Water Stage & Film Studios Water Stage, el estudio de cine acuático interior más grande de Europa», detalló como curiosidad sobre esta película francesa.

De ‘Up’ a ‘Mon oncle’

Tras empezar en las profundidades de un lago, Rocha fue escalando niveles, pasando por viviendas enterradas o semienterradas a residencias en la montaña o que flotan. Así hasta concluir con la casa que llega al espacio de ‘Zathura’, un spin-off independiente de la película ‘Jumanji’.

Entre medias, hizo referencia a títulos del cine clásico de terror como ‘Psicosis’, de Alfred Hitchcock, y a superproducciones de Hollywood como ‘Oblivion’, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise. También contó anécdotas de la oscarizada película de animación ‘Up’, dirigida por Pete Docter, referentes a su famosa casa flotante. «Airbnb ha construido en Nuevo México una reproducción exacta a tamaño real que se eleva en el aire con una supergrúa y que está decorada con 8.000 globos», relató. El hogar de Carl y Ellie forma parte de la categoría Iconos de la plataforma, en la que se incluyen otras réplicas, como la de la casa de Barbie en Malibúo o la ciénaga de Shrek en Escocia.

El cartel de la película 'Psicosis'. / Material proporcionado por Francisco Rocha

El arquitecto y cinéfilo catalán le dedicó un espacio a una obra maestra como ‘Ciudadano Kane’, la película de Orson Welles basada libremente en la vida de William Randolph Hearst. El Castillo Hearst, encargado por este magnate de la prensa, lo emuló Wells con el nombre de Xanadú.

En la amena conferencia, en la que Rocha exhibió su vena didáctica, se habló de otros largometrajes tan interesantes como ‘El hombre de al lado’, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, en el que aparece la casa Curutchet, «la única que Le Corbusier hizo en Sudamérica y la única que no visitó».

De todas las construcciones de cine de las que habló, Rocha confesó que su favorita es la de la comedia francesa ‘Mon oncle’, de Jacques Tati. Aquella edificación, explicó, «pasó de ser una sátira de una vivienda moderna de 1958, es decir, una casa chiste, a convertirse con los años en un icono, con réplicas hoy en día a tamaño real que se presentan a la Bienal de Arquitectura de Venecia en representación de Francia».