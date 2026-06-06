Sucesos
Un turista desnudo y aparentemente drogado la lía en s'Arenal de Sant Antoni: acaba esposado y en el hospital de Ibiza
La intervención policial se produjo tras múltiples llamadas alertando de un hombre desnudo y agitado que estaba causando molestias en el paseo marítimo de Sant Antoni
Un turista de unos 25 años acabó la tarde de este viernes esposado y en el Hospital Can Misses después de liarla en el paseo de s'Arenal, en Sant Antoni, según han confirmado desde el Ayuntamiento. Los vídeos del hombre, completamente desnudo y comportándose de forma extraña y errática a primera hora de la tarde, corrieron como la pólvora por grupos de whatsapp.
En ellos se ve al sujeto sin ni una sola prenda de ropa boxeando con un contrincante imaginario, tirando al aire su propia ropa y usando un banco para hacer flexiones de pecho mientras a su alrededor la gente pasea o circula en bicicleta. Algunos, sorprendidos por la estampa, la graban con sus móviles.
En otro momento se le ve tumbado en el suelo, frente al coche de la Guardia Civil, que acaba de llegar y del que salen tres agentes. En ese momento le piden que se tranquilice, pero él les grita y continúa con sus golpes de boxeo, pero en esta ocasión no hay contrincante imaginario sino que son los propios agentes. Estos, ante la situación, sacan las porras y uno de ellos se la muestra. Pero el sujeto no hace caso a la amenaza y continúa con sus golpes, tras lo que dos de los agentes comienzan a golpearle. El hombre trata de huir hacia la playa, pero los guardias le persiguen.
Finalmente, entre los tres logran tumbarle sobre la arena, momento en el que llegan, también, agentes de la Policía Local. Algunos de los asistentes jalean la actuación policial mientras hacen comentarios como "la gente está muy loca". Con el hombre ya inmovilizado sobre la arena, le ponen las esposas.
Nueve llamadas casi simultáneas alertando del suceso
Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni explican que entraron nueve llamadas casi simultáneas en la central de la Policía Local alertando de que un hombre "en un estado aparentemente de embriaguez, alterado y bastante agitado, posiblemente por el consumo de sustancias estupefacientes", estaba causando molestias a los viandantes y los turistas que en ese momento estaban en la playa de s'Arenal. Llamadas en las que se informaba de que el hombre estaba desnudo.
Así, patrullas de la Policía Local acudierona la zona para apoyar a la Guardia Civil, que fue la primera en llegar tras las llamadas de aviso. Los agentes locales esposaron al sujeto hasta que llegó una ambulancia del 061 con la que le trasladaron al Hospital Can Misses, continúan desde el Ayuntamiento de Sant Antoni.
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