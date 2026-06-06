Política
Prohens asiste este sábado a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en Madrid
La presidenta del Govern participa en el acto oficial en el Palacio Real junto a otros presidentes autonómicos y autoridades
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este sábado a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV con motivo de su viaje a España.
El acto oficial se celebrará a las 12.15 horas en el Palacio Real de Madrid, donde la presidenta, junto con varios presidentes autonómicos y otras autoridades, saludará al Pontífice y a los miembros de la Familia Real. La presencia de Prohens se enmarca en la recepción institucional organizada con motivo de la visita del Papa León XIV a España.
El viaje del Papa León XIV a España, comienza hoy, 6 hasta el 12 de junio y tiene como primeras paradas Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Bajo el lema 'Alzad la mirada', la visita combina actos institucionales, celebraciones religiosas y encuentros de carácter social, con especial atención a la realidad de los jóvenes, las entidades asistenciales y las personas migrantes.
En Madrid, primera etapa del recorrido, el Pontífice tiene previsto participar en distintos actos durante los próximos días, entre ellos encuentros con autoridades civiles y eclesiásticas, una visita a un proyecto social de Cáritas, una vigilia de oración con jóvenes y la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. Tras su paso por la capital, continuará su viaje en Barcelona y posteriormente en Canarias.
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