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Prohens asiste este sábado a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en Madrid

La presidenta del Govern participa en el acto oficial en el Palacio Real junto a otros presidentes autonómicos y autoridades

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la presentación de una exposición este año.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la presentación de una exposición este año. / Isaac Buj

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Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este sábado a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV con motivo de su viaje a España.

El acto oficial se celebrará a las 12.15 horas en el Palacio Real de Madrid, donde la presidenta, junto con varios presidentes autonómicos y otras autoridades, saludará al Pontífice y a los miembros de la Familia Real. La presencia de Prohens se enmarca en la recepción institucional organizada con motivo de la visita del Papa León XIV a España.

El viaje del Papa León XIV a España, comienza hoy, 6 hasta el 12 de junio y tiene como primeras paradas Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Bajo el lema 'Alzad la mirada', la visita combina actos institucionales, celebraciones religiosas y encuentros de carácter social, con especial atención a la realidad de los jóvenes, las entidades asistenciales y las personas migrantes.

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En Madrid, primera etapa del recorrido, el Pontífice tiene previsto participar en distintos actos durante los próximos días, entre ellos encuentros con autoridades civiles y eclesiásticas, una visita a un proyecto social de Cáritas, una vigilia de oración con jóvenes y la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. Tras su paso por la capital, continuará su viaje en Barcelona y posteriormente en Canarias.

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