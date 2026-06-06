Nueva ofensiva para frenar el avance de las serpientes invasoras en Ibiza

La finca de Can Tomeu, un reducto rural situado entre el segundo cinturón de ronda y el barrio de Ca n’Escandell, es una clara muestra de la dimensión que ha alcanzado la invasión de culebras en la isla. Hasta hace pocos años, Vila permanecía libre de esta plaga. Sin embargo, la pasada temporada se capturaron más de medio centenar en las trampas colocadas por el Ayuntamiento de Ibiza en Can Tomeu.

La finca, que es de propiedad municipal y acoge el proyecto de huertos urbanos ecológicos, es un punto estratégico en la lucha contra los ofidios, ya que representa el confín entre el campo y el núcleo urbano. Además, Can Tomeu es la sede de la campaña anual para combatir esta plaga que lleva a cabo el Ayuntamiento con el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Balears (Cofib), con el objetivo de salvar la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis) frente a la voracidad de estos reptiles, que se introdujeron en la isla ocultos dentro de olivos para decorar.

Este sábado Vila ha entregado 118 trampas, 50 de ellas aportadas por la Conselleria de Medi Natural del Govern balear. Todas ellas, al igual que las que se reparten en el resto de municipios de la isla, se elaboran en una carpintería de Sant Carles.

«La respuesta ciudadana es muy buena siempre que organizamos este reparto. También nos llaman mucho para ver cómo pueden colaborar en la reproducción de ratones [que se emplean para capturar a los ofidios]», destaca el concejal de Jardines y Bienestar Animal, Manu Jiménez.

Tipos de trampas

Al contrario que el año pasado, ahora en Can Tomeu no se reparten las trampas con sistema de doble embudo, que no necesitan un ratón. Pese a que tienen la ventaja de que no requieren estar pendiente del cuidado del roedor, su eficacia es mucho menor.

«Las de doble embudo pueden tener buenos resultados, pero se deben emplear de una manera muy técnica. En cambio, la trampa con atrayente es la más eficiente para los particulares», precisa la técnica del Cofib, Beatriz Chica.

Chica es la responsable de ofrecer una charla explicativa sobre el uso de las trampas, además de atender todas las dudas de los vecinos que se acercan a Can Tomeu para llevarse algunas de las disponibles. En sus indicaciones, se centra en la importancia de cuidar del roedor. «En la gestión de las trampas, un 80% corresponde al bienestar del ratón y un 20% a retirar las capturas», subraya.

Para ello, es indispensable que, en los meses más calurosos de verano, la trampa se coloque a la sombra. También se aconseja que, si hay previsión de lluvia, quede a resguardo bajo algún material impermeable.

Un recipiente con agua siempre es indispensable en el compartimento del ratón, pero también conviene poner otro en el de la serpiente para que sirva de mayor reclamo.

Un momento de la charla informativa celebrada en Can Tomeu. / DI

Los técnicos del Cofib gestionan este año 1.925 trampas en toda Ibiza, donde ya hay presencia de culebras en el 90% del territorio, así como en los islotes que la rodean. En algunos de ellos, como s’Illa Grossa de Santa Eulària, «ya se ha constatado la desaparición de la lagartija», apunta Chica. En Formentera, tratan de controlar la invasión de culebras con otras 505.

«En este momento se están destinando más recursos que nunca. Actualmente, somos 17 técnicos trabajando en el Cofib y, por primera vez, lo hacemos a tiempo completo durante todo el año», destaca.

Hasta el año pasado, la campaña de trampeo se desarrollaba entre abril y octubre, la época de mayor actividad de los reptiles. «El resultado de las capturas en invierno no es muy grande, tal y como esperábamos, pero nos permite avanzar mucho en la estrategia de cara a la primavera para el movimiento de las trampas», valora Chica.

Así, la planificación de este año se ha centrado en la colocación masiva de recursos en la costa oeste de la isla, con el objetivo de frenar el avance de las serpientes hacia el litoral y evitar que alcancen los islotes de la Reserva Natural de es Vedrà, es Vedranell y es Illots de Ponent.