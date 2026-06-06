Llama la atención: Que 52 de los 165 migrantes que llegaron a Formentera en 2025 y alegaron que era menores, finalmente no lo fueran
Que 52 de los 165 migrantes que arribaron a Formentera en 2025 y que indicaron que eran menores, finalmente resultaran ser mayores de edad. Entre enero y abril de este año, once de las 60 personas que alegaron lo mismo también superaban la mayoría de edad. El procedimiento se activa cuando existen dudas y combina revisión documental, identificación policial, comprobación en registros, valoración de indicios y, si persiste la incertidumbre, pruebas médicas como radiografías de muñeca, dentición o clavícula ordenadas por la Fiscalía.
La licitación por parte del Ayuntamiento de Ibiza, por 10,6 millones, del nuevo servicio de estacionamiento regulado, que tendrá una duración de 6,5 años, con seis meses iniciales para su implantación. El sistema distinguirá entre zona residencial, comercial y turística, con plazas verdes para residentes y azules para no residentes.
El inicio este verano del despliegue por diferentes puntos de la red viaria ibicenca de las cámaras incluidas en el proyecto de regulación de entrada y circulación de vehículos en la isla de Ibiza. Es un paso más, que se irá reforzando esta temporada, en el proceso de implementación de esta medida por parte del Consell de Ibiza.
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