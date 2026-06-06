El legado de Smilja gana el Futur Adlib 2026

"Han dicho mi nombre y casi me largo a llorar". Nadal Cabot Rodríguez todavía intenta asimilar lo que acaba de vivir cuando atiende a los medios pocos minutos después de recibir el premio Futur Adlib Nuevas Promesas 2026. La emoción es evidente. Mira a sus padres, que le acompañan junto a la pasarela, y apenas puede contener las lágrimas.

Un vestido de ‘Mar y sal’ de María Roselló.

"Sigo en shock, no me lo creo. Son muchos años trabajando en mi proyecto y creo que ya tocaba ser premiado», afirma el diseñador mallorquín, ganador de esta octava edición del certamen gracias a su colección ‘RECONSTRUIR(se)’.

Una pieza de ‘Learn to Breath’ de Belén Sendino Macua.

La propuesta, inspirada en Smilja Mihailovitch, la gran impulsora de la moda Adlib Ibiza, parte de su legado de libertad para trasladarlo a un lenguaje contemporáneo. Cabot plantea la colección como una reconstrucción de la figura femenina: libre, sofisticada y poderosa. No se trata de una mirada nostálgica, sino de una reinterpretación actual del espíritu Adlib y de su célebre defensa de vestir con libertad, pero con gusto.

La plaza de Santa Gertrudis, completamente llena, acoge este viernes el tradicional concurso de nuevos talentos que abre cada año el fin de semana grande de la moda Adlib. Vecinos, visitantes, representantes institucionales y amantes del diseño se reúnen en un escenario inédito para el certamen, que por primera vez se celebra en este enclave del municipio de Santa Eulària.

La noche arranca con el presentador Jaime Astrain, exfutbolista y modelo, que recuerda el espíritu que históricamente acompaña a la moda Adlib. "Hoy estamos aquí homenajeando la libertad", afirma antes de dar paso a las seis colecciones finalistas.

Nadal Cabot llega desde Mallorca con una idea clara: alejarse de algunos de los códigos más reconocibles de la moda ibicenca sin perder la conexión con las islas. De esta manera, su colección dialoga con el fondo mediterráneo de Ibiza.

"Me inspiré en Ibiza desde la raíz, partiendo de la naturaleza sobre todo y yendo un poco más allá de los estigmas del blanco, de esa idea de que la moda de Ibiza es blanca", explica. "Nunca me imaginé ganar porque el nivel que hubo en la pasarela fue impresionante. El trabajo por parte de todas las compañeras fue increíble", asegurael diseñador.

Cabe destacar que su victoria llega después de años participando en concursos de diseño en Balears y tras formar parte de anteriores ediciones vinculadas al universo Adlib. Además del reconocimiento, Nadal recibe 2.750 euros que ya tienen destino: "Seguiré trabajando en moda y en una próxima colección".

Los participantes de la moda Adlib

Futur Adlib nace con el objetivo de impulsar a jóvenes creadores y servir como plataforma de lanzamiento para nuevos talentos de la moda. Este año participan seis finalistas seleccionados entre 24 candidatos. Sobre la pasarela desfilan Claudia Alba Morán con ‘Lienzo de Luz’, Nadal Cabot Rodríguez con ‘RECONSTRUIR(se)’, Carme Pastor Ribot con ‘A flor de piel’, María Francisca Roselló García con ‘Mar y Sal’, Belén Sendino Macua con ‘Learn to Breath’ y Victoria Olivia Stachura con ‘Joia de Cendra’.

"Tenemos expectativas muy grandes. Nunca habíamos hecho un desfile aquí, en la plaza de Santa Gertrudis", explica Carmen Coll, asesora de Adlib Ibiza. "Creemos mucho en la multiculturalidad y estar rodeados de personas de todo el mundo nos enriquece. Es algo muy favorable para la isla".

Coll destaca además la elevada participación de autores locales en esta convocatoria. "Ha sido la edición con mayor participación de diseñadores ibicencos de todas las que hemos celebrado. Esto demuestra e incentiva la creatividad que existe en Ibiza", señala y define Futur Adlib con tres palabras: "Diseño, creatividad y originalidad".

El último pase se lleva todos los aplausos de la noche. Lo protagoniza Natalia Martínez, ganadora de la edición anterior, que regresa a la pasarela con su nueva colección, ‘Alegría’, una propuesta de colores vivos que llena el desfile de felicidad y que la diseñadora define como una “receta para sentirse contento de nuevo”. Esta edición de Futur Adlib cuenta además con la participación especial de Isla Bonita Moda, un proyecto con el que Adlib Ibiza refuerza su apoyo a la moda artesana de origen nacional y que también presenta su propuesta sobre la pasarela.

Una decisión difícil para el jurado

El jurado está presidido por la diseñadora Charo Ruiz, acompañada por el director de la Fundación Academia de la Moda Española (FAME), Sergio Álvarez; la diseñadora ibicenca Melania Piris González; la diseñadora de Ibiza Stones, Catalina Kim; la representante de la sección de Industria del Consell Insular de Ibiza, Goretti Costa Ferrer; la representante del Ayuntamiento de Santa Eulària, Eulàlia Juan Ferrer, y la funcionaria de la sección de Industria del Consell Insular de Ibiza, Marta Díaz Pascual.

La presidenta Charo Ruiz, reconoce la dificultad de elegir una única propuesta ganadora: "Ha sido muy difícil porque todos han sido espectaculares", asegura tras el desfile.

Finalmente, el jurado se decanta por la colección de Cabot por varios aspectos concretos: "La armonía, el trabajo bien hecho y porque había una creatividad importante", explica Ruiz y pone en valor el trabajo del resto de participantes y el papel que juega este certamen en el desarrollo profesional de los jóvenes creadores: "Todos han tenido su premio y ya participar en un desfile como este hace que estén felices", afirma tras la participación de los otros autores, que se llevaron 950 euros de premio.

Por su parte, Cabot lanza un mensaje a quienes dan sus primeros pasos en el diseño: "Todos tienen que participar, somos diseñadores y cada uno tiene que dar a conocer su trabajo", afirma y concluye: "Son proyectos que dan mucha visibilidad".