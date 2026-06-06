Los lectores no tiran la toalla con la lagartija de Ibiza: "Debe hacerse todo lo posible para salvarla"

¿Crees que será posible salvar la lagartija de Ibiza? Esa es la pregunta que Diario de Ibiza ha lanzado a sus lectores en Facebook, en medio de la preocupación por el futuro de una de las especies más reconocibles de la isla.

Las respuestas reflejan un sentimiento dividido entre quienes todavía confían en que se puede actuar a tiempo y quienes consideran que la situación es ya muy complicada. La presencia de serpientes aparece como una de las principales preocupaciones entre los comentarios.

Entre la esperanza y el pesimismo

"Demasiado tarde. La única oportunidad sería eliminar todas las serpientes de la isla, que sería imposible, pero nunca falta la esperanza", ha escrito Gabriele Lipka, que aun así ha dejado abierta la puerta a una posible recuperación: "A ver si se recuperan las lagartijas".

En una línea más optimista, Gill Ellis ha respondido: "Espero que sí, me encantan las lagartas". También Héctor Valdez ha considerado que todavía hay margen para actuar, aunque ha advertido de que harían falta recursos: "Sí hay esperanza si lo logramos, pero se necesitaría bastante dinero".

Otros lectores han sido más contundentes al señalar la necesidad de controlar la población de serpientes. "Lo que hay que hacer es acabar con las serpientes", ha opinado Jaime Navas Castellón, que ha vinculado el problema con las importaciones y los envíos que, según su comentario, escapan al control.

Más control de serpientes y participación ciudadana

Sergio Martínez Di Bartolomeo ha propuesto una medida directa: "Hay que incentivar a cazadores, pagarles por cada serpiente muerta y así, por lo menos, rebajar su presencia". Otro usuario, Dani'El Feliz El'Martes Rojo, ha planteado de forma irónica o provocadora que "con dos o tres mangostas enanas por municipio se acaba el problema".

No todos los comentarios, sin embargo, se han centrado únicamente en la fauna. Pablo Sahade ha introducido otra lectura del debate: "Antes que las lagartijas yo trataría de salvar a los humanos que viven indignamente", apuntando a las prioridades sociales de la isla.

Entre quienes defienden la necesidad de seguir actuando, Maribel Roig Prats ha sido clara: "No hay que tirar la toalla. Entre todos lo podemos conseguir". En esa misma línea, Marilina Serra Cardona ha reclamado medidas más amplias: "Por la cuenta que nos trae, debe hacerse todo lo posible para salvarla". Esta lectora ha propuesto crear "más santuarios seguros y grandes" para que las lagartijas puedan reproducirse en su hábitat natural, así como permitir la participación ciudadana, "siempre con un control". También ha lanzado una advertencia: "Esto no debe convertirse en un negocio para nadie". Aunque algunos ven el futuro con pesimismo, otros insisten en que todavía hay margen para actuar si se destinan recursos, se refuerzan las medidas de control y se implica a la ciudadanía.