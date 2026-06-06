El Govern balear permite más plazas turísticas “a escondidas”, denuncia el PSOE

El PSIB ha acusado al Govern balear de “mentir” en su discurso de contención turística al asegurar que no se crearán nuevas plazas, mientras el PP vota en contra de iniciativas destinadas a impedir la proliferación de alojamientos turísticos en edificios plurifamiliares.

El diputado socialista Àlex Pitaluga ha criticado que el PP haya “perdido la ocasión” de posicionarse de forma clara contra el crecimiento turístico, después de que en la última comisión de Turismo del Parlament votara en contra de una propuesta del PSIB para blindar la prohibición de nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares, en cualquiera de sus tipologías.

Según ha explicado la formación socialista en un comunicado, los diputados populares rechazaron que quedaran excluidas de la ordenación turística estas plazas, incluidas las correspondientes a viviendas adosadas y emparejadas.

"Rendijas legales para incrementar a escondidas plazas turísticas"

Pitaluga ha denunciado la “doble manera de actuar” del PP, al que acusa de “decir una cosa y hacer la contraria”. A su juicio, el voto en contra de la iniciativa socialista confirma que el Govern “deja abiertas rendijas legales para poder incrementar, a escondidas, plazas turísticas de viviendas que tendrían que ser para residentes”.

“Este es el verdadero modelo del PP: más viviendas para turistas y menos viviendas para las familias, las personas trabajadoras y la gente que vive en las Islas”, ha afirmado el diputado socialista.

El PSIB sostiene que el PP ya ha utilizado la ley de proyectos estratégicos, aprobada en mayo, para introducir nuevas figuras que amplían la oferta turística. Además de las plazas en plurifamiliares, los socialistas aseguran que también se ha abierto la puerta a los albergues turísticos.

En este sentido, Pitaluga ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de actuar con “grandes anuncios” mientras, según ha dicho, “por detrás hace todo lo contrario”. El diputado ha recordado que, hace un año, con el decreto de contención, Prohens anunció que no se crearían nuevas plazas turísticas, pero ha asegurado que existía “un asterisco”: que la ley permitiría continuar creando plazas en plurifamiliares, emparejados y adosados.