‘Quatre illes, una comunitat’: El libro que reconstruye 40 años de autonomía balear a través de sus protagonistas

La gestación del Estatut de 1983, el desarrollo del autogobierno, las relaciones entre las islas, la financiación, la lengua, los medios de comunicación y las distintas etapas políticas de la autonomía balear centran 'Quatre illes, una comunitat', el nuevo libro de Miquel Vidal Bosch, publicado por Nova Editorial Moll.

La obra, que cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca y la colaboración de las Fundacions Darder Mascaró, recoge el testimonio de 26 personalidades clave del archipiélago para analizar más de cuarenta años de autonomía en las Islas Baleares.

El libro repasa algunos de los grandes debates que han marcado la trayectoria autonómica balear: las luces y sombras del Estatut y de su reforma, el proceso de transferencias, la creación del Consell de Formentera, la existencia o no de una comunidad balear cohesionada, el déficit de financiación, la regulación del catalán, el Decreto de Mínimos, las movilizaciones sociales de los años noventa, la protesta contra la política lingüística del Govern de José Ramón Bauzá, la ecotasa y las políticas territoriales.

Una reconstrucción histórica de la evolución política de las islas

A través de entrevistas con representantes políticos, periodistas, activistas culturales y sociales, profesores universitarios, escritores y editores, Vidal Bosch construye un recorrido plural por la evolución institucional, política y social de las Islas Baleares desde 1983 hasta la actualidad.

Entre las voces incluidas figuran David Abril, Joana Barceló, Gabriel Barceló, Pilar Costa, Jaume Font, Joan Huguet, Josep Melià Ques, Miquel Pascual, Nanda Ramon, Eduard Riudavets, Pere Rotger, Antoni Sansó, Fina Santiago y Cristòfol Soler. También participan los periodistas Nekane Domblás, Gina Garcias, Margalida Solivellas y Matías Vallés; los activistas Bernat Joan, Tomeu Martí, Jaume Mateu y Neus Santaner; los profesores Bartomeu Colom e Isidor Marí; el escritor Sebastià Alzamora, y el editor Antoni Mir.

Portada del libro, 'Quatre illes, una Comunitat'. / Moll Nova Editorial

El papel de la Obra Cultural Balear

La obra aborda asimismo el papel de la Obra Cultural Balear y de otras entidades de la sociedad civil, las difíciles relaciones entre el Govern balear y el Gobierno central, el peso de los conselleres insulares y las diferencias históricas, políticas y sociales entre Mallorca, Menorca y las Pitiüses.

'Quatre illes, una comunitat' dedica también atención a las principales etapas políticas de la autonomía: el periodo de Gabriel Cañellas, el breve mandato de Cristòfol Soler, los gobiernos de Jaume Matas, los pactos de progreso encabezados por Francesc Antich y Francina Armengol, y la etapa de José Ramón Bauzá. El volumen se completa con un recorrido por la evolución de los distintos sectores políticos de las islas.

Miquel Vidal Bosch, nacido en Palma en 1998, es graduado en Historia por la Universitat de les Illes Balears y máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual por la Universitat de Barcelona. Actualmente es doctorando en Historia por la UIB, coordina la sección de Historia de las Fundacions Darder-Mascaró y forma parte del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB.

Es autor de 'El turisme i el procés urbanitzador a Can Picafort' (1961-1973) e 'Identitat i autogovern: les Illes Balears a la transició democràtica', y coautor de 'Mallorquinismes: una història oral'. También ha publicado artículos en revistas como Cercles, Mayurqa y L’Altra Mirada.