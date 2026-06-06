Can Cantó encara la recta final: el Ibavi licita las obras de 48 viviendas públicas en Ibiza

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha sacado a licitación las obras de la promoción de 48 viviendas públicas prevista en Can Cantó, en Ibiza, un proyecto que se levantará en un solar municipal situado en la calle Es Cubells y que forma parte del plan de choque del Govern balear para ampliar la oferta de vivienda asequible en las Islas.

La actuación, ya presentada el pasado mes de febrero por el Ayuntamiento de Ibiza y el Govern, da ahora un nuevo paso administrativo con la publicación de la licitación. El presupuesto base de la promoción asciende a 11,4 millones de euros, IVA incluido, y la previsión del Ibavi es que las obras puedan comenzar este mismo año.

La promoción de Can Cantó forma parte de un paquete de tres nuevas actuaciones de vivienda pública que el Ibavi ha licitado esta última semana en Baleares, junto a las previstas en Llucmajor, con 23 viviendas, y Sencelles, con 10, ambas en Mallorca. En conjunto, las tres promociones suman un presupuesto base de 18,7 millones de euros.

El objetivo: facilitar la construcción de vivenda pública

El Consell de Govern aprobó el pasado 29 de mayo tanto la autorización del gasto como los proyectos de construcción de estas promociones, que se benefician del procedimiento exprés previsto para las inversiones declaradas de interés autonómico. Esta figura, impulsada por el Govern, permite acelerar la tramitación de los proyectos con el objetivo de facilitar la construcción de vivienda pública y asequible para residentes en las Islas.

En el caso de Ibiza, la promoción de Can Cantó contempla 48 viviendas públicas y 48 plazas de aparcamiento en una planta subterránea. Según la información facilitada cuando se presentó el proyecto, el edificio incluirá 24 pisos de una habitación, 18 de dos dormitorios y seis de tres habitaciones. Cuatro de las viviendas estarán adaptadas para personas con discapacidad.

El solar en el que se ubicará la promoción fue cedido por el Ayuntamiento de Ibiza al Ibavi. Las viviendas estarán destinadas a residentes de Vila que acrediten diez años de empadronamiento en el municipio, según avanzaron las administraciones en la presentación del proyecto.

La licitación de Can Cantó supone un nuevo avance en los planes de construcción de vivienda pública en Ibiza. El Ayuntamiento y el Govern también han anunciado otras promociones en el municipio, entre ellas la prevista en el antiguo edificio del Mercat Pagès, así como la cesión de nuevos solares para el desarrollo de viviendas de precio asequible.