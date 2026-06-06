Ciberseguridad
Software gratis a las empresas de Ibiza y Formentera para blindarse frente a ciberataques
Comercios, pymes y entidades de las islas pueden revisar gratis su nivel de ciberseguridad y obtener apoyo para reforzar sus sistemas
Las empresas e instituciones de Ibiza y Formentera pueden solicitar hasta el próximo 12 de junio una auditoría gratuita de ciberseguridad a través del Centre Balear de Ciberseguretat, una iniciativa que permite conocer el nivel de protección digital de cada organización, detectar posibles vulnerabilidades y recibir recomendaciones prácticas para mejorar su seguridad.
Además, las entidades que pidan esta auditoría dentro del plazo podrán acceder a licencias gratuitas de software destinadas a facilitar la puesta en marcha de algunas de las medidas de mejora identificadas tras el diagnóstico.
La herramienta de autodiagnóstico está disponible en la web del Centre Balear de Ciberseguretat y permite realizar una primera evaluación de la situación tecnológica de forma sencilla, en línea y sin necesidad de contar con conocimientos técnicos especializados.
Un breve cuestionario para analizar distintos aspectos de seguridad
A través de un breve cuestionario, los negocios pueden analizar aspectos clave de su actividad digital, como los equipos, servidores y redes; el uso de correo electrónico, aplicaciones de gestión o herramientas colaborativas; las conexiones y accesos remotos; y la gestión de información crítica, documentación interna y sistemas de almacenamiento.
Una vez completada la evaluación, la herramienta ofrece un resultado con recomendaciones adaptadas al nivel de madurez tecnológica de cada organización. Estas orientaciones permiten priorizar riesgos, identificar áreas de mejora y avanzar hacia una gestión más segura y resistente frente a posibles incidentes tecnológicos.
El programa está especialmente dirigido al tejido empresarial balear, por lo que puede resultar de interés para pequeñas y medianas empresas, autónomos, comercios, alojamientos turísticos, gestorías, entidades sociales e instituciones locales de Ibiza y Formentera que quieran revisar su exposición a riesgos digitales.
El Centre Balear de Ciberseguretat también pone a disposición de las empresas una ventanilla de asesoramiento, desde la que pueden solicitar acompañamiento experto tanto para tramitar la auditoría como para interpretar los resultados y avanzar en la aplicación de las recomendaciones.
En un contexto en el que un incidente tecnológico puede afectar a la continuidad de la actividad, la protección de datos y la confianza de clientes y proveedores, esta iniciativa busca facilitar a las empresas de las islas un primer paso práctico y accesible para anticiparse a los riesgos digitales.
Las entidades interesadas pueden solicitar la auditoría gratuita de ciberseguridad y acceder a las licencias de software a través de la web del Govern balear.
Esta actuación forma parte del proyecto CiberReg, de impulso a la ciberseguridad desde los territorios, enmarcado en el programa Retech y financiado con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
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