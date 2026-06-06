Abierta la preinscripción a la Escuela Oficial de Idiomas en Ibiza para el curso 2026-2027

La Escuela Oficial de Idiomas de Ibiza abrió este 4 de junio, a partir de las 9 de la mañana, el plazo de preinscripción para el curso 2026-2027. Las personas interesadas podrán realizar el trámite hasta las 23.59 horas del 12 de junio de 2026 a través de la plataforma GestIB.

La preinscripción está dirigida al alumnado que quiera cursar estudios de un idioma por primera vez, a antiguos alumnos de cursos anteriores al 2025-2026 que deseen retomar la formación presencial, al alumnado procedente del programa Escuelas Oficiales de Idiomas en Institutos de Educación Secundaria (Eoies), de los Centros de Educación de Personas Adultas, (CEPA) de Formación Profesional (FP), de That’s English o libre de cursos anteriores, así como a estudiantes oficiales del presente curso que quieran comenzar un idioma diferente en la misma escuela.

Prueba de nivel el 18 de junio

También deberán realizar este trámite las personas que dispongan de un certificado acreditativo del nivel anterior al solicitado, de acuerdo con la normativa vigente, y quienes estén interesadas en hacer una prueba de nivel el 18 de junio en la sede de Ibiza. En el caso del inglés, la prueba se realizará de forma telemática y permanecerá abierta durante todo el periodo de preinscripción.

La Escuela Oficial de Idiomas publicará los resultados de las pruebas de nivel presenciales y los listados provisionales de admitidos el 19 de junio. El periodo de reclamaciones estará abierto del 22 al 25 de junio, mientras que las listas definitivas de admitidos y de solicitantes en lista de espera se harán públicas el 29 de junio. La matriculación deberá formalizarse entre el 1 y el 19 de julio.

El alumnado de Formentera puede consultar la información específica habilitada por el centro. Para cualquier duda, la secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas de Ibiza atiende a través de su correo, teléfono o de forma presencial en la escuela, dentro del horario de atención al público.