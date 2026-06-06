Baleares destina 300.000 euros a prevenir inundaciones mediante la limpieza de torrentes

El Govern balear ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas, dotada con 300.000 euros, para financiar actuaciones de limpieza y acondicionamiento de torrentes en explotaciones agrarias y ganaderas de las Islas Baleares. La iniciativa, impulsada por la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, tiene como objetivo mejorar el mantenimiento de la red hidrográfica y reforzar la prevención ante episodios de lluvias intensas.

Las ayudas están dirigidas a titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias o en el Registro de Explotaciones Ganaderas cuyos terrenos estén atravesados por un torrente o sean colindantes con uno. Las labores deberán tener un importe mínimo de 5.000 euros.

La convocatoria da continuidad a la colaboración entre el Govern y el sector primario, al reconocer el papel de agricultores y ganaderos en la conservación del territorio. Según la Conselleria, el conocimiento directo que tienen los titulares de las fincas sobre el estado de los cauces puede contribuir de forma decisiva a mejorar su mantenimiento y a reducir los riesgos asociados a inundaciones.

Desbroce, limpieza y eliminación de especies invasoras

Entre los trabajos subvencionables se incluyen tareas de desbroce y limpieza, retirada de residuos, eliminación de especies invasoras, revegetación y reconstrucción de márgenes de piedra en seco. Estas intervenciones deberán contribuir a mejorar el funcionamiento hidráulico de los torrentes, mantener los cauces libres de obstáculos, aumentar su capacidad de desagüe y prevenir procesos de erosión o degradación.

La concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Se valorarán aspectos como la longitud del tramo de cauce sobre el que se actúe, el número de intervenciones previstas y factores relacionados con la insularidad. Además, la Dirección General de Recursos Hídricos facilitará la tramitación de las autorizaciones necesarias en materia de dominio público hidráulico y ambiental.

Esta línea complementa las actuaciones que desarrolla directamente el Govern en la red hidrográfica balear y busca avanzar hacia un modelo de mantenimiento más sostenible, preventivo y cercano al territorio. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026.