Juan Duyos, diseñador: “Adlib tiene una forma de entender la moda ligada a Ibiza, a su paisaje y a su cultura”

"Adlib Ibiza aporta una forma muy concreta de entender la moda ligada a Ibiza, a su paisaje y a su cultura", ha afirmado el diseñador Juan Duyos, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, en la presentación de la Pasarela Adlib de este año, que celebra esta noche, a las 21 horas, su 55ª edición en la Plaça de sa Riba, en el Puerto de Ibiza, con un desfile gratuito y abierto al público hasta completar aforo. Duyos ha señalado que desde ACME quieren contribuir a que este patrimonio creativo tenga más presencia en el conjunto de la moda de autor en España.

La cita, presentada por la periodista Isabel Jiménez, reúne las propuestas de 12 diseñadores adheridos a la marca promovida por el Consell Insular de Ibiza y rinde homenaje a más de medio siglo de moda artesanal ibicenca. Bajo el concepto 'Blanc', esta edición recupera los orígenes del sello Adlib y convierte el blanco en símbolo de identidad mediterránea. El espacio se transformará en un recorrido contemporáneo frente al mar, inspirado en la arquitectura ibicenca, donde la luz, la moda y el Mediterráneo compartirán protagonismo.

Destino Five Ibiza acogió en la mañana de este sábado la presentación, con la participación de la consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell de Ibiza, María Fajarnés; el diseñador y presidente de la Asociación Creadores de Moda España, ACME, Juan Duyos; la modelo internacional y madrina de esta edición, Laura Ponte; y las modelos Eva Santos, Lucía López, Neus Bermejo y Vitoria Mota.

Todas las imágenes de la rueda de prensa de Adlib 2026 / Aisha Boned

La pasarela más antigua de España

Fajarnés destacó que la Pasarela Adlib es “un referente de la moda de Ibiza y la pasarela más antigua de España”. La consellera explicó que este año se ha querido dar protagonismo al blanco, “un color que forma parte de la esencia” de la isla y que está presente en su paisaje, su arquitectura y su vida mediterránea.

Laura Ponte, madrina de esta edición, recordó que Adlib Ibiza fue la primera pasarela de España y felicitó a la organización por mantener “una identidad tan clara y tan definida durante todo este tiempo”. La modelo puso en valor la conservación de los talleres, la huella humana en la moda y la recuperación de técnicas antiguas como claves para el futuro del sello. Sobre el blanco, señaló que representa “libertad, convivencia y transparencia”.

Las 'espardenyes', protagonistas legendarias

Las modelos Lucía López y Neus Bermejo repiten este año sobre la pasarela, mientras que Eva Santos y Vitoria Mota debutan en la cita. Todas han coincidido en destacar el orgullo de participar en una de las pasarelas más antiguas de España y de apoyar la artesanía local.

Los 12 diseñadores presentan esta noche sus colecciones en este orden: Vintage Ibiza, Tony Bonet, Elisa Pomar Ibiza, Ibiza Stones, Piluca Bayarri, Estrivancus, S72 Hat, Espardenyes Torres, Monika Maxim Ibiza, Virginia Vald, Ivanna Mestres e Ibimoda.

La cita contará además con rostros conocidos del panorama nacional como Laura Ponte, Rubén Cortada, Lidia Torrent, Jaime Astrain, Fiona Ferrer, Manuel Díaz 'El Cordobés', Virginia Troconis, José Lamuño y Raquel Perera.

Las espardenyes, otro de los elementos tradicionales vinculados a la identidad ibicenca, también estuvieron presentes en los estilismos de la presentación. Laura Ponte lució un modelo de Estrivancus, mientras que Lucía López, Neus Bermejo, Eva Santos y Vitoria Mota completaron sus looks con creaciones de Espardenyes Torres. Su presencia refuerza el diálogo entre la moda Adlib y la artesanía local, uno de los pilares históricos del sello.

Todas las imágenes de Futur Adlib 2026 / Marcelo Sastre

Nadal Cabot, el legado de Smilja: el ganador

La pasarela principal llega después de Futur Adlib, el certamen que impulsa a jóvenes creadores y sirve como plataforma para nuevos talentos de la moda. Este año participaron seis finalistas seleccionados entre 24 candidatos: Claudia Alba Morán, con ‘Lienzo de Luz’; Nadal Cabot Rodríguez, con ‘Reconstruir(se)’; Carme Pastor Ribot, con ‘A flor de piel’; María Francisca Roselló García, con ‘Mar y Sal’; Belén Sendino Macua, con ‘Learn to Breath’; y Victoria Olivia Stachura, con ‘Joia de Cendra’.

La asesora de Adlib Ibiza, Carmen Coll, destacó que esta fue la edición con mayor participación de diseñadores ibicencos y defendió la multiculturalidad como un valor positivo para la isla. “Esto demuestra e incentiva la creatividad que existe en Ibiza”, señaló Coll, que definió Futur Adlib con tres palabras: “Diseño, creatividad y originalidad”.

El ganador de Futur Adlib fue Nadal Cabot Rodríguez, cuya colección fue elegida por un jurado presidido por Charo Ruiz y se llevó un premio de 2.750 euros. La diseñadora reconoció que la decisión fue difícil porque “todos han sido espectaculares”, pero explicó que la propuesta de Cabot destacó por “la armonía, el trabajo bien hecho y porque había una creatividad importante”. El resto de participantes recibió un premio de 950 euros.

Adlib Ibiza vuelve así a mirar al futuro sin perder de vista sus raíces: el blanco, la artesanía y la libertad de vestir como una forma de identidad, el mediterráneo de fondo y sobre todo un legado para nuevos artistas, modelos y diseñadores que encuentran en la moda una forma de vida.