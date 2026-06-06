Una finca rústica en Ibiza sale a la venta con un importante descuento: estas son las condiciones

Una propiedad en Santa Eulària, valorada en aproximadamente 1,5 millones de euros, se ha puesto a la venta en Idealista mediante una fórmula poco habitual: la nuda propiedad. El anuncio ofrece la adquisición del inmueble por un anticipo inicial de 748.880 euros y un pago mensual de 4.687,50 euros durante los primeros ocho años. El ahorro supera los 300.000 euros, además de que la propiedad se irá revalorizando con el tiempo.

La operación, sin embargo, está dirigida exclusivamente a inversores. Según advierte el propio anuncio, el comprador no podrá vivir en la vivienda ni ocuparla hasta el fallecimiento de la usufructuaria, una mujer de 76 años que conservará el derecho de uso y disfrute del inmueble de forma vitalicia. Solo entonces el comprador adquirirá el pleno dominio de la propiedad.

El anuncio también subraya que no es posible solicitar una hipoteca para esta compra y que, por deseo expreso de la propiedad, no se facilita la dirección exacta del inmueble. Además, las imágenes incluidas en la publicación han sido generadas con inteligencia artificial y se presentan únicamente como una aproximación a la realidad.

La vivienda se encuentra en Santa Eulària, a unos cinco minutos a pie de una playa y en las proximidades de Nikki Beach Ibiza y del hotel ME Ibiza by Meliá. Según la descripción publicada, el inmueble dispone de tres dormitorios, dos baños completos, salón, cocina, jardín privado, piscina propia y zona de aparcamiento dentro de una parcela de 575 metros cuadrados.

La ubicación es uno de los principales reclamos de la operación. El anuncio destaca la cercanía al mar y a los servicios de Santa Eulària, así como el carácter consolidado de la zona dentro del mercado inmobiliario ibicenco.

Titularidad del inmueble, pero no su uso inmediato

La compra de una nuda propiedad implica que el comprador adquiere la titularidad del inmueble, pero no su uso inmediato. En este caso, la usufructuaria mantiene el derecho a residir y disfrutar de la vivienda hasta su fallecimiento, por lo que durante ese tiempo no podrá destinarse ni a residencia habitual ni a alquiler.