Criminalidad
Delincuencia en Ibiza: las peleas se disparan y los robos se desploman
La ciudad de Ibiza reduce la criminalidad general un 2,1%, pero los delitos contra la libertad sexual se duplican, pasando de siete a quince casos
La isla de Ibiza cerró el primer trimestre con una ligera reducción de la delincuencia convencional, según el balance del Ministerio del Interior correspondiente al periodo comprendido entre enero y marzo. La caída se explica, sobre todo, por el descenso de los delitos patrimoniales más habituales. Los robos con violencia e intimidación pasaron de 43 a 17 casos, un 60,5% menos. También bajaron los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de 80 a 51, y los hurtos, de 467 a 408.
Por contra, los delitos de lesiones y riñas tumultuarias aumentaron de 27 a 44 casos, un 63% más. También crecieron las sustracciones de vehículos, de 56 a 64, y el tráfico de drogas, de 27 a 29. No se registraron homicidios dolosos ni asesinatos consumados, aunque las tentativas pasaron de cuatro a cinco. Los delitos contra la libertad sexual bajaron ligeramente, de 28 a 26, pese a que las agresiones sexuales con penetración subieron de dos a tres.
Vila: se doblan los delitos sexuales
La ciudad de Ibiza redujo la criminalidad convencional de 755 a 739 infracciones, un 2,1% menos. La bajada se apoya principalmente en el descenso de los hurtos, que pasaron de 237 a 196, y de los robos con fuerza, que cayeron de 27 a 11. También bajaron los robos con violencia e intimidación, de 19 a 12.
El dato más destacado en sentido contrario es el aumento de los delitos contra la libertad sexual, que pasaron de siete a 15 casos. Las agresiones sexuales con penetración subieron de una a dos, mientras que el resto de delitos sexuales pasó de seis a 13.
También crecieron las sustracciones de vehículos, de nueve a 16, y el tráfico de drogas, de nueve a 15. Las lesiones y riñas tumultuarias bajaron ligeramente, de 13 a 12, y las tentativas de homicidio descendieron de tres a dos.
Sant Antoni: caen los robos y fuerte subida de las peleas
Sant Antoni mantuvo prácticamente estable la criminalidad convencional, con 358 infracciones frente a las 360 del primer trimestre de 2025, un descenso del 0,6%. El municipio registra una fuerte caída de los robos. Los robos con violencia e intimidación pasaron de siete a uno, mientras que los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones bajaron de 19 a ocho. Los hurtos también descendieron, de 89 a 69.
La nota negativa está en las lesiones y riñas tumultuarias, que pasaron de seis a 19 casos, el mayor incremento proporcional entre los municipios ibicencos en esta categoría. También aumentaron las sustracciones de vehículos, de diez a 16, y el tráfico de drogas, de uno a tres casos. Los delitos contra la libertad sexual subieron de cinco a seis.
Sant Josep: el mayor aumento criminal de Ibiza
Sant Josep es el municipio ibicenco donde más crece la criminalidad convencional. Pasó de 340 a 368 infracciones, un aumento del 8,2%. El incremento se explica por la subida de los hurtos, de 61 a 74, y del resto de criminalidad convencional, de 217 a 239. También aumentaron las lesiones y riñas tumultuarias, de dos a siete casos, y los robos con fuerza en domicilios, que pasaron de 13 a 19.
En cambio, los robos con violencia e intimidación bajaron de 12 a tres, y el conjunto de robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones descendió de 24 a 21. Los delitos contra la libertad sexual se mantuvieron en dos casos y las sustracciones de vehículos bajaron ligeramente, de 16 a 15.
Santa Eulària: la mayor bajada de la isla
Por su parte, Santa Eulària presenta la evolución más favorable entre los municipios de Ibiza. La criminalidad convencional cayó de 393 a 355 infracciones, un 9,7% menos. El descenso afecta a la mayoría de indicadores. Los delitos contra la libertad sexual bajaron de 11 a dos casos; los robos con violencia, de cuatro a uno; los hurtos, de 73 a 67; las sustracciones de vehículos, de 20 a 16; y el tráfico de drogas, de ocho a tres.
También descendieron los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de diez a nueve, y los robos con fuerza en domicilios, de siete a cinco. La única subida relevante es la aparición de una tentativa de homicidio, frente a ninguna en el primer trimestre de 2025.
Formentera: fuerte caída de la delincuencia
Por último, Formentera presenta el descenso más acusado del balance pitiuso. La criminalidad convencional cayó un 27,6%, al pasar de 123 infracciones en el primer trimestre de 2025 a 89 en el mismo periodo de 2026.
Entre los datos más significativos figura la desaparición de los robos con violencia e intimidación, que pasaron de tres a cero, y de las lesiones y riñas tumultuarias, que bajaron de seis a ningún caso. También descendieron los robos con fuerza, de 12 a 10, y el resto de criminalidad convencional, de 78 a 53.
El principal contrapunto se encuentra en los delitos contra la libertad sexual, que aumentaron de tres a cinco casos. Dentro de esta categoría se registró una agresión sexual con penetración, frente a ninguna en el primer trimestre del año anterior. Los hurtos subieron levemente, de 14 a 15, mientras que las sustracciones de vehículos se mantuvieron en cinco.
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003