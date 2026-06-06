De la aguja al cómic y el teatro: Ibiza homenajea a tres referentes de su cultura

"No soy una persona de muchas palabras, soc més de fil i agulla". Es la confesión de Maria Torres Orvay, la primera premiada en subir al escenario para recoger el galardón durante la entrega de los Premis de Cultura 2026 de Ibiza, celebrada este sábado, 6 de junio, en sa Peixateria. Su don, como ella misma resume, no va tanto de hablar como de hacer: coser, trenzar, preservar y transmitir, puntada a puntada, una parte esencial de la artesanía y de la indumentaria tradicional ibicenca.

Torres, nacida en Santa Gertrudis hace 80 años, está vinculada desde hace mucho tiempo al folclore tradicional ibicenco gracias a su relación directa con la Colla de Sa Bodega. A esa trayectoria se suma su labor como artesana y maestra costurera en la elaboración de espardenyes, sombreros y otros elementos característicos de la vestimenta tradicional de Ibiza. Un oficio silencioso, minucioso y paciente que, en su caso, se ha convertido también en una forma de mantener viva la memoria cultural de la isla.

Los tres galardonados de los Premios de Cultura 2026 de Ibiza. / J.A. Riera

Por eso, pese a su enorme contribución a la promoción de la cultura local, Torres reconoce que se sorprendió cuando le comunicaron que era una de las galardonadas. «Cuando me llamaron para decírmelo, les contesté: “Os habréis equivocado”», recuerda en el vídeo de presentación proyectado durante el acto.

En ese mismo vídeo, Torres relata una de las mejores anécdotas de su extensa trayectoria profesional. "Un día vino la reina de España, que por aquel entonces era princesa, se dirigió a un grupo de artesanos y nos dijo que le habían gustado mucho nuestras espardenyes. Le dijimos que, si quería, le entregábamos unas, pero inicialmente lo rechazó porque no quería que nadie le sacase fotos de sus pies. Al final, le preguntamos qué número calzaba y le hicimos un par", cuenta.

La maestra artesana ibicenca María Torres Orvay (centro de la imagen) instantes previos a recoger su premio. / J.A. Riera

Tras la proyección, Torres sube al escenario para recoger su merecido premio. Con tono emocionado, dedica el galardón "a la gente que ya no está aquí, como mi madre". Aguantando el llanto, también se lo dedica a sus compañeros de la Colla, situados a escasos metros de ella, y concluye con la misma sencillez con la que ha construido toda una vida ligada a la tradición: "No soy una persona de muchas palabras, soc més de fil i agulla —soy más de hilo y aguja—. Moltes gràcies".

Sa Peixateria rozó el lleno durante la entrega de premios. / J.A. Riera

El siguiente protagonista de la jornada es el experimentado y reconocido dibujante de cómics ibicenco Joan Escandell Torres (Sa Penya, 1937), quien, tras un breve vídeo de presentación, sube con enorme calma a la tarima para pronunciar un escueto discurso. Empieza con un profundo resoplido mientras desenrolla el papel en el que lleva escrito su guion, una situación que despierta las tiernas risas del público. Tras ello, muestra su agradecimiento a distintas personas de su entorno, entre ellas su hermano: "Me apoyó en mi trabajo como dibujante en la Ibiza de los años 50, cuando este oficio era visto como algo...".

Joan Escandell: "Tengo una enorme preocupación por la situación que vive la isla"

Después de hacer un recorrido resumido por su extensa trayectoria profesional y de destacar que, aunque no siempre ha vivido en Ibiza, la isla siempre ha estado presente en su vida y en sus historias, Escandell lanza un mensaje reivindicativo a favor de la preservación de la cultura propia. "Tengo una enorme preocupación por la situación que vive la isla y hacia dónde se dirige. Se tiene que hacer todo lo posible para conservar la lengua propia, que cada vez se está perdiendo más; cuidar nuestros paisajes y ser conscientes de lo que somos y de hacia dónde nos dirigimos", afirma.

El dibujante Joan Escandell, uno de los premiados, toma la palabra. / J.A. Riera

Tras Escandell, y después de una breve actuación de música clásica que sirve para ambientar el acto y ejercer como una especie de pausa, se anuncia la tercera y última premiada de esta edición del certamen: Dolors Corderas. La actriz y profesora, integrante durante muchos años de la compañía de Arts i Oficis y también vinculada a Las Querubinas, falleció en julio de 2022 en Ibiza a los 78 años y está considerada una de las figuras más importantes del teatro en la isla. Por ello, entre otros méritos, se le concede este galardón a título póstumo, que recoge su hija, Àngels Martínez Corderas.

Àngels Martínez se encarga de recoger el premio a título póstumo de su madre Dolors Corderas. / J.A. Riera

Visiblemente emocionada, Martínez agradece el reconocimiento en nombre de la familia. "Nos hace mucha ilusión este reconocimiento. A mi madre le hubiese hecho mucha ilusión. Su gran pasión era el teatro, y la otra, querer y ser querida. Este premio es una demostración del cariño que se le tenía", expresa.

Al terminar su discurso, Martínez lanza un beso al cielo dedicado a su madre. Tras este momento emotivo, el alcalde de Vila, Rafael Triguero, toma la palabra sobre la tarima de sa Peixateria, que, tras su inauguración el pasado 3 de junio como centro polivalente cultural renovado, acoge su primer evento institucional. El primer edil se refiere a los premiados como personas que recuerdan que "detrás de aquello que se siente como propio hay siempre nombres concretos, trayectorias, horas de dedicación y una parte importante de la vida entregada a la cultura".