Ushuaïa Ibiza reúne dos grandes citas para abrir junio

Tras un mes de expansión entre Ushuaïa Ibiza y [UNVRS] con el formato Day & Night, ANTS concentra su calendario en los sábados de Ushuaïa Ibiza. Este 6 de junio, The Colony vuelve a reunirse bajo una idea esencial: pista, sonido y comunidad. El cartel reúne a Butch B2B Nic Fanciulli, TSHA, Lola Palmer, M-High y Raul Rodriguez, una combinación de figuras consolidadas y nuevas voces del house y tech house contemporáneo.

El domingo, I Love Reggaeton celebra su closing party y despide su primera residencia fija en la isla tras seis domingos dedicados a los clásicos del género. Bajo el lema ‘El primer reggaeton nunca se olvida’, Nacho, Jory Boy, Henry Méndez y El Chuape subirán al escenario, mientras DAME, Gasolina DJs y Ballesteros mantendrán la continuidad rítmica desde la cabina.

Dos fiestas diferentes que confirman a Ushuaïa Ibiza como punto de encuentro para quienes buscan música, baile y pertenencia. Así, la música de club y la memoria del reggaeton comparten un mismo escenario y conectan generaciones y formas de vivir el verano ibicenco sin complejos.