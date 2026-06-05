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Ushuaïa Ibiza: estas son las dos grandes citas con las que empieza junio

ANTS y la última fiesta de I Love Reggaeton convierten Platja d’en Bossa en el epicentro del baile este fin de semana

ANTS en Ushuaïa Ibiza.

ANTS en Ushuaïa Ibiza. / TNL

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Redacción Ibiza

Ibiza

Tras un mes de expansión entre Ushuaïa Ibiza y [UNVRS] con el formato Day & Night, ANTS concentra su calendario en los sábados de Ushuaïa Ibiza. Este 6 de junio, The Colony vuelve a reunirse bajo una idea esencial: pista, sonido y comunidad. El cartel reúne a Butch B2B Nic Fanciulli, TSHA, Lola Palmer, M-High y Raul Rodriguez, una combinación de figuras consolidadas y nuevas voces del house y tech house contemporáneo.

El domingo, I Love Reggaeton celebra su closing party y despide su primera residencia fija en la isla tras seis domingos dedicados a los clásicos del género. Bajo el lema ‘El primer reggaeton nunca se olvida’, Nacho, Jory Boy, Henry Méndez y El Chuape subirán al escenario, mientras DAME, Gasolina DJs y Ballesteros mantendrán la continuidad rítmica desde la cabina.

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Dos fiestas diferentes que confirman a Ushuaïa Ibiza como punto de encuentro para quienes buscan música, baile y pertenencia. Así, la música de club y la memoria del reggaeton comparten un mismo escenario y conectan generaciones y formas de vivir el verano ibicenco sin complejos.

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