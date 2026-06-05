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[UNVRS] Ibiza: Galactic Circus vuelve a poner a la isla en órbita
La propuesta de David Guetta regresa a la isla con una utopía alternativa que fusiona fantasía, tecnología y música en [UNVRS]
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Ibiza
El mapa nocturno de Ibiza suma el regreso de Galactic Circus. Tras una primera temporada que consolidó su imaginario en [UNVRS], la propuesta de David Guetta vuelve a desplegar una utopía alternativa donde fantasía, tecnología, música, luz y movimiento construyen la narrativa de la noche.
Guetta ejercerá de maestro de ceremonias con sesiones que conectan himnos globales, energía de club y sonidos pensados para grandes pistas.
La infraestructura lumínica y la flexibilidad escénica de [UNVRS] convierten cada viernes en una experiencia.
Junto a Guetta estarán Mathame, que aportará su lectura cinematográfica del house melódico, y Son Of Son que abrirá el viaje con progresiones profundas y groove progresivo.
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