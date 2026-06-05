Última hora: Ibiza renuncia al proyecto de construir un 'parking' gigante en sa Real

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado su renuncia al proyecto de construir un aparcamiento gigante en el barrio de sa Real, una iniciativa que había despertado el rechazo de los vecinos de la zona.

Ha sido el propio alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, quien este viernes se lo ha comunicado personalmente a los vecinos en el Cetis, hasta donde se habían desplazado para entregar todas las firmas contrarias al proyecto. Una docena de vecinos se encontraban allí en ese momento.

Un acto al que había convocado también el PSOE de Ibiza. En el momento en el que el alcalde ha comunicado el giro de guion estaban presentes Elena López, secretaria general de la agrupación socialista de Vila, y Clara Roselló, concejala de la oposición en el Ayuntamiento de Ibiza.

El aparcamiento contemplaba la construcción de 749 plazas frente al colegio Sa Real, 485 puestos subterráneos y otros 264 distribuidos en un edificio de cuatro plantas en superficie.

(Habrá ampliación)