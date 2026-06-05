Ses12naus estrena nuevo capítulo con la creación de una comisión de arte público en Ibiza

En septiembre de 2016 Ángeles Ferragut y Simon Southwood pusieron la primera piedra de Ses12naus. Lo que nació como un programa bianual de residencias artísticas en una finca de Santa Eulària, en 2022 se convirtió en un proyecto más ambicioso al constituirse formalmente como fundación y abrir La Carpintería, su espacio creativo y expositivo en el corazón del polígono de Can Bufí. Diez años después toca celebrarlo y dar un paso más, ampliando la propuesta con el programa Ses12naus Weekend y la Santa Gertrudis Commission, «el primer gran espacio dedicado a una comisión de arte público en Ibiza».

Las nuevas iniciativas las anunció este jueves Ferragut en la sede de la entidad junto con sus protagonistas. Entre ellos estaban Rasmus Rosengren Nielsen y María José Félix Díaz, dos de los componentes del colectivo artístico danés Superflex, estrella de la primera edición de la Santa Gertrudis Commission, que se celebrará en 2027.

El lanzamiento de esta propuesta, que nace con la voluntad de tener un largo recorrido, se llevará cabo este sábado en el marco de los eventos de Ses12naus Weekend. A las 11 horas, en el hotel Ocean Drive Talamanca, Ferragut y Rosengren charlarán sobre ella con la comisaria e investigadora en arte contemporáneo Elise Lammer como moderadora. Por la tarde, a partir de las 19.30 horas, se hará la presentación pública en Santa Gertrudis. Arrancará con una exhibición de la colla de la localidad, unas palabras de la directora de la fundación y una performance de Superflex. Para cerrar el acto actuarán la bailarina y coreógrafa mallorquina Mar Aguiló y la creadora sonora Nono.

Ángeles Ferragut, durante la presentación de los actos para celebrar el décimo aniversario de la Fundación Ses12naus. / JA RIERA

La directora de Ses12naus adelantó algunas de las características de esta nueva comisión de arte público, que durante los tres primeros años tendrá como escenario un solar de 2.100 m2 ubicado detrás de la iglesia de Santa Gertrudis. En cada edición este terreno se transformará de la mano de «artistas consolidados de talla internacional» invitados por la fundación, que «harán propuestas site-specific».

«Cuando transcurran los tres años, la idea es trasladar esta comisión a otros rincones de Ibiza», señaló Ferragut, que con esta iniciativa quiere «abrir una conversación entre arte público y sociedad» que considera «necesaria».

Que la primera edición de la Santa Gertrudis Commission cuente como protagonista con uno de los colectivos más influyentes del arte contemporáneo internacional como es Superflex da cuenta, señaló Ferragut, de la «madurez» que ha alcanzado Ses12naus y de las grandes aspiraciones de este nuevo proyecto.

De la propuesta que presentará en 2027, este grupo de creadores con base en Copenhague no dio demasiadas pistas porque está todavía en «proceso de investigación». Como explicó Rasmus Rosengren, uno de los tres artistas fundadores junto a Jakob Fenger y Bjørnstjerne Christiansen, este colectivo creado en 1993 trabaja en diferentes partes del mundo recurriendo a diferentes dimensiones y medios; como el lienzo, la música o los vídeos; y es reconocido, sobre todo, por «sus intervenciones a gran escala en el espacio público» y por una práctica que combina «arte, activismo y diseño».

El proyecto de Superflex

Rosengren y María José Félix visitaron Ibiza el año pasado con la idea inicial de hacer una propuesta para Ses12naus Weekend con motivo del décimo aniversario de la fundación. Sin embargo, al pisar la isla quedaron cautivados por ella y por el tiempo isleño, que transcurre «diferente al continental». Decidieron entonces que su relación con las Pitiusas no se iba a limitar a una performance este sábado sino que sería «más a largo plazo».

«Una de las particularidades de nuestra forma de trabajar es que cuando llegamos a un nuevo espacio nos centramos en encontrar su historia. Cuando aterrizamos por primera vez en Ibiza, llegamos con otra idea, pero la isla nos habló y nos dimos cuenta que había mucho por conocer e investigar. Ya tenemos la semilla y nos vamos a pasar los próximos meses excavando en su historia y aprendiendo sobre la isla, sus habitantes y sus visitantes para ver cómo podemos materializar el proyecto que tenemos en mente», explicó Rosengren.

La presentación de la Santa Gertrudis Commission se enmarca dentro de Ses12naus Weekend, «un programa anual de exposiciones, charlas, performances y presentaciones que en su primera edición reunirá en la isla a artistas, comisarios, colaboradores, agentes culturales y comunidad local en torno a la creación contemporánea».

La iniciativa arrancará esta tarde en La Carpintería con la inauguración de la muestra ‘Something for an Island 02’ y la colectiva de los Programas de Residencia Open Call 2025/2026, con creaciones de Gala Knörr, Diogo da Cruz y Marina Marón.

‘Something for an Island 02’

A las 19 horas comenzará el evento con una conversación con el diseñador iraní Sina Sohrab, protagonista de la segunda residencia de diseño ‘Something for an Island’ y de la exposición ‘CAL’ (siglas de común, adaptable y ligero), que se puede contemplar en uno de los espacios de la sede de Ses12naus. Tras la inauguración a las 19.30 horas de las dos muestras, que se podrán visitar hasta octubre, se realizará, a las 20 horas, una visita guiada junto a los artistas de la Open Call y la comisaria Cristina Anglada. Todas las actividades de Ses12naus Weekend, incluidas las de este sábado, son de acceso gratuito con inscripción previa.

La sala donde expone su proyecto ‘CAL’ el diseñador iraní Sina Sohrab . / J.A. Riera

Como recordó Ferragut, el programa ‘Something for an Island’ arrancó en 2024 con el diseñador francés Alban Le Henry, quien inspirándose en la silla payesa, creó su versión contemporánea con código abierto, para que cualquier persona pudiera acceder al diseño y modificarlo.

En su segunda edición, Sina Sohrab comenzó su proyecto «con una investigación muy intensa sobre los edificios de Ibiza». «Lo que comprobé es que la construcción en la isla es bastante improvisada y a partir de ahí empecé a concebir un sistema constructivo que permitiera esa improvisación que es bastante sencillo. Cuenta con piezas rígidas que se mantienen en tensión entre tramos de textil y cables metálicos trenzados», detalló.

Con ese sistema ha creado banquetas, respaldos, parasoles y mesas, que se exhiben en el espacio principal de La Carpintería junto a una serie de fotos que reflejan el proceso de investigación y un espacio habilitado para hacer talleres, donde los asistentes podrán diseñar sus propios muebles con este sistema.

De KU a la casa payesa pasando por Ses Salines

En la sala contigua de La Carpintería se pueden contemplar las obras creadas por Gala Knörr, Diogo da Cruz y Marina Marón. «Lo que ha sucedido en esta convocatoria abierta no es tan común, ha habido una gran sinergia entre los tres artistas», resaltó Ferragut después de que cada uno explicara sus propuestas.

La artista e investigadora Gala Knörr mostró los lienzos de su proyecto ‘Suave es la noche’, que nace de su vínculo emocional con la mítica discoteca KU, fundada en Ibiza por empresarios vascos, como ella, y en la que estuvo bailando su madre en 1983, un año antes de su nacimiento. Empezó a investigar sobre «los afectos y las formas de comunidad que emergen de la cultura club» hablando con figuras como el fotógrafo Toni Riera o el relaciones públicas Carlos Martorell. A partir de esa investigación, Knörr ha creado su propia «mitología», con referencias a la isla Utopía de Tomás Moro, vacas inspiradas en pañuelos vintage de Pacha o vínculos con la obra del fotógrafo británico Derek Ridgers, que inmortalizó los rostros de los clubes de Ibiza.

‘Dentro del bosque’, la instalación creada por la artista Marina Marón, afincada en Ibiza. / J.A. Riera

Marina Marón, afincada en las Pitiusas, propone en ‘Dentro del bosque’ visitar una instalación transitable inspirada en la vivienda tradicional ibicenca. En ella ha sintetizado sus formas de muros anchos y pequeñas ventanas trasladándolas a la actualidad. La construcción, que ha forrado de «tela de toalla imitando el revestimiento imperfecto de las casas payesas», se complementa con pequeñas esculturas.

La muestra colectiva se completa con las dos propuestas de Diogo da Cruz, cuyo trabajo, apuntó, «habla mucho de la conexión de los seres humanos con el agua y los océanos». Así queda reflejado tanto en la instalación escultórica como en la videoinstalación que presenta en La Carpintería. En la primera expone tres piezas de cerámica y metal que reproducen una especie de erizo, la salicornia y las diatomeas, uno de los tipos más comunes de fitoplancton existentes. Todas ellas se levantan sobre una base con agua de mar que recuerda a pequeñas salineras.

El Parque Natural de Ses Salines es precisamente el escenario de su videoinstalación, titulada ‘M’estimaries igual si fos una roca?’. En esta pieza de 15 minutos, con voz en off de la poeta ibicenca Eva Tur, el creador portugués cuenta la historia de un grano de sal enamorado de la especie humana, con la que mantiene una relación tóxica.