Medio ambiente
Sartenes, escombros y tiendas de campaña: voluntarios de Ibiza limpian el torrente de Ca na Parra por el Día Mundial del Medio Ambiente
Los participantes recogieron más de 100 kilos de escombros, electrodomésticos y residuos textiles
Este viernes 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, integrantes de la Asociación de Voluntarios de Ibiza y de la Associació de Veïns des Rafal Trobat, junto con personal de la UTE es Vedrà y del Ayuntamiento de Sant Josep se pusieron manos a la obra para limpiar el torrente de Ca na Parra, en Can Bellotera.
José Manuel Valera, coordinador de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Sant Josep, explicó que esta iniciativa nace a partir del registro de numerosas incidencias enviadas por los ciudadanos a través de la Línea Verde en las que denunciaban la presencia de altas cantidades de residuos en ese sector. Desde la UTE es Vedrà detallaron, además, que cuando llueve intensamente el torrente arrastra los residuos hacia otras zonas naturales, donde se acumulan y pueden provocar obstrucciones. "Estos residuos son consecuencia de actitudes incívicas por parte de algunos ciudadanos que no respetan el medio natural", recalcó.
Recogida selectiva
Para las labores de limpieza, que duraron alrededor de dos horas, los voluntarios se sirvieron de pinzas y bolsas para recoger la basura que fueron depositando en cuatro contenedores: uno amarillo para los envases ligeros, otro azul para el papel y el cartón, uno marrón para la fracción orgánica y un cuarto para todos aquellos residuos que no son valorizables. También acumularon los residuos electrónicos y voluminosos en una pila aparte para su posterior recogida por parte de un vehículo especializado de la UTE es Vedrà, la concesionaria encargada de la recogida de basura y limpieza viaria del Ayuntamiento de Sant Josep, que los trasladó posteriormente hasta el Punto Limpio del municipio.
Limpieza de playas
No es la primera vez que llevan a cabo este tipo de iniciativas. Según detallaron, generalmente se centran en la limpieza de playas, donde se pueden encontrar, sobre todo, microplásticos y residuos pequeños. "Llevábamos tiempo sin hacer una jornada de limpieza en espacios terrestres. En esta época del año las playas suelen estar más concurridas, así que hemos aprovechado para limpiar el torrente", declaró Valera.
Los trabajos de limpieza se extendieron a lo largo de todo el cauce del torrente de Ca na Parra, un trayecto de unos 600 metros, desde el carrer del Pica-Soques hasta el camino des Rafal Trobat.
Hallazgos insólitos
Los voluntarios no pudieron contener su asombro ante los residuos que iban encontrando. Una voluntaria halló una bolsa de rafia que contenía numerosas sartenes viejas. Otra de las voluntarias halló un bidón metálico completamente cubierto de óxido. Otro de los hallazgos fue un gran trozo de un conducto de riego por goteo.
"Mira, se deshace solo", exclamó otra voluntaria mientras intentaba desenterrar los restos de una vieja alfombra, ya medio descompuesta, bajo una capa de tierra. La tela se deshacía mientras tiraba de ella. Lo peor, según otra voluntaria, eran los restos de papel higiénico que la gente desechaba en el bosque. Un voluntario se hizo un corte superficial en el dedo índice tratando de desenterrar una botella de vidrio rota. Aquí y allá emergían de la tierra montones de baldosas y azulejos, restos de escombros de alguna obra. Al otro lado del torrente encontraron una gran bolsa de escombros, abandonada hace mucho tiempo.
Una voluntaria transportaba una colchoneta deshecha. Otra llevaba la puerta de una lavadora. Latas, platos, trozos de plástico sin identificar. Pero el hallazgo más curioso fue el de una tienda de campaña, plegada y guardada en su bolsa, que se encontraba en buen estado. Los voluntarios pensaron que pertenecía a una persona que la utilizaba para pernoctar en ese paraje natural.
Otras iniciativas
"Los voluntarios que han venido tienen el día libre en el trabajo. En vez de quedarse en casa viendo la tele o irse a la playa, han decidido venir aquí, a limpiar el torrente", expresó uno de los voluntarios, ya jubilado. "Este fin de semana iremos a realizar labores de limpieza a Cala Llonga con motivo del Día Mundial de los Océanos", añadió con entusiasmo. La Asociación de Voluntarios de Ibiza cumplió a principios de año su décimo aniversario, y ya acumula una larga lista de iniciativas sociales y medioambientales en su haber.
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