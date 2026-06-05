Lucha contra las serpientes en Ibiza: Sant Antoni repartirá gratis 75 trampas

El Ayuntamiento de Sant Antoni distribuirá el próximo lunes un total de 75 trampas para serpientes entre los residentes del municipio. La iniciativa cuenta con la colaboración del Consorcio de Recuperación de Fauna de las Illes Balears (Cofib) y de SOS Sargantanes.

El Consistorio ha explicado que la medida busca reducir la presencia de serpientes en la isla y avanzar en su erradicación. Estos reptiles constituyen una especie invasora que amenaza la conservación de la fauna, la flora y los hábitats autóctonos. La actuación pone el foco especialmente en la protección de la lagartija pitiusa, una especie emblemática del ecosistema insular cuya supervivencia corre peligro por la expansión de estos depredadores.

El Ayuntamiento recibió este material a través de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por medio del Cofib, que repartió trampas entre todos los municipios de Ibiza. En el caso de Sant Antoni, el Ayuntamiento aportó 50 trampas y el Cofib otras 25 más.

Folleto informativo sobre la iniciativa. / A.S.A.

Las administraciones implicadas mantienen una estrategia común para controlar las especies invasoras en las Baleares. Además, aplican protocolos conjuntos que priorizan las zonas con mayor riesgo para la biodiversidad.

Según ha señalado la administración, las trampas ofrecen un sistema seguro y selectivo para capturar serpientes: "Su diseño evita daños a otras especies y permite actuar de forma específica sobre estos reptiles".

El Ayuntamiento recuerda que esta campaña ha obtenido una gran respuesta ciudadana en ediciones anteriores y que con esta acción el municipio refuerza su compromiso con la conservación del entorno natural y la protección de las especies autóctonas.

Los interesados podrán recoger las trampas entre las 10.30 y las 13 horas en un estand instalado frente a la entrada del Ayuntamiento. Como las unidades son limitadas, el Consistorio permite realizar una reserva previa a través del teléfono 971 340 111 (Ext. 2).